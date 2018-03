Frustrirajuća je ovdašnja zbilja i svakodnevnica. Neznanje i predrasude epskih razmjera u službi primordijalnih interesa pojedinaca i vladajućih oligarhija od države su napravili mafijaško gnijezdo.

Često smo u prilici čuti kako svaka država ima svoju mafiju,a kod nas mafija svoju državu. I ljudi od znanja izučavaju razliku između država u kojima značajan utjecaj imaju organizirane mafijaške grupe i društva kao što je naše, u kome su politički subjekti napravili mafijašku državu.



Živimo u državi u kojoj institucije vlasti „ignorišu“ presude Ustavnog suda. Živimo u državi u kojoj „politički mafijaši“ s pravosuđem „dogovore priznanje krivice“ da su poharačili državu, a i dalje ostaju na svojim privilegiranim položajima i zadržavaju svu pokradenu imovinu. Živimo u državi u kojoj se može kupiti sve – od akademske titule do prava i pravde.



Međutim, istovremeno – živimo u državi u kojoj njeni najbolji sinovi, njeni heroji suicidom završavaju svoje životne priče. Živimo u državi gdje najbolji njeni sinovi leže po zatvoru jer se nisu „snašli“ – krali su šumu da prehrane porodice, tražili svoja građanska i ljudska prava javnim protestima a dobiju zatvorske i novčane kazne.





Priča o Kapetanu Suadu koji bi trebao 09.04.2018. godine da se prijavi u KPZ Busovača na izdržavanje šestomjesečne zatvorske kazne, samo je jedna u nizu priča koje nisu naročito zanimljive „velikim medijima“ jer remete njihovu klijentelističku politiku rada.



Aristotel tvrdi da je pozitivni zakon zbog svoje općenitosti nepotpun, odnosno ograničen, te da mora postojati neka vrsta korekcije, odnosno nadopune zakona. On lijek pronalazi u pravičnosti. Smatra da je pravičnost pravedna jer služi kao popravak onoga što je zakonski pravedno. Čini se da Aristotel pojam pravičnosti smatra ‘alatom i materijalom’ kojim izgrađujemo pravednost. Drugim riječima, bez pravičnosti, pravednost ne bi mogla biti potpuna, stoga možemo zaključiti da pravičnost prethodi pravednosti, odnosno pravičnost je izvor pravednosti.



U slučaju Kapetan Suada „zažmirila“ je i pravednost i pravičnost. Heroj u ratu, socijalni slučaj u miru – čovjek koji se kroz kanalizacione cijevi prebacivao preko granice da osigura životnu egzistenciju vlastitoj porodici (supruga, četvero djece i bolesna majka); KAPETAN iz rata koji je prije nekoliko godina svoje ratne činove ostavio Bakiru Izetbegovići ispred zgrade Predsjedništva BiH; lider građanskih protest u Tešnju od prije nekoliko godina postao je „žrtva“, kolateralna šteta istih.



ŠEST mjeseci zatvora dobio je zbog toga što je suborcu, amputircu pokupio „nogu“ s ceste koja mu je spala dok su ga „organi reda i mira“ hapsili te mu istu dodao u „SLUŽBENO VOZILO“ i tako prekršio ZAKON, napravio KRIVIČNO DJELO.



Kapetan Suad s još dva svoja suborca, aktera tog „KRIVIČNOG DJELA“ će na po ŠEST mjeseci u zatvor, a „organima reda i mira“ i PRAVOSUĐU, šta drugo reći nego AFERIM za savjesno i odgovorno postupanje u radu.



SRAMOTA do BOGA odjekuje



Ima li riječi koja bi sveobuhvatno sažela i kazala svu bijedu i jad „sistemskih“ aktera u ovoj priči.

Ima li SRAMOTE sramotnije od ove – da se nikogovići uhljebljeni na poreskim novcima iživljavaju na HEROJIMA koji su im te pozicije svojim životima osigurali.

Ima li veće ogavnosti od činjenice da se država dokazuje na malom običnom čovjeku koji se bori za minimum ljudskog dostojanstva.



Ima li „Kapetan Suad“ pravo na pravdu i pravičnost. Hoće li 180 dana u ZATVORU promišljati za koga i kakvu se državu borio. Hoće li svaki zatvorski dan platiti 100 KM , odnosno 18 000 KM da bi ostao slobodan građanin. „Kapetan Suad“ i njegovi saborci nemaju taj novac.



Ako ima Boga, ako ima svijesti i savjesti u svakom od vas koji iščitavate ove redove – Kapetan Suad neće u zatvor.



Ako se to ipak desi?



Znači da smo izdali saborce, da smo izdali heroje, da smo izgubili i posljednju bitku za trunku dostojanstva onih koji su svojim životima branili ovu državu.



Ako „sistem“ pobjedi kao u milion prethodnih slučajeva – Kapetan Suad i slični njemu nemaju pravo na nadu, a još manje pravo na pravdu i pravičnost.



Ako „sistem“ pobjedi „prdnuli smo u šišu“, a omogućili mafijaškoj državi da se ne smetano razvija.



Ako Kapetan Suad izgubi bitku MI smo izgubili rat.



