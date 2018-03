U ovosedmičnoj emisiji"Nedjeljom u 2" gostovao je bh. glumac Enis Bešlagić.

Teme su bile brojne: Istanbulska konvencija, politička situaciji u BIH...



Stanković ga je prvo pitao o Istanbulskoj konvenciji, odnosno, o događanjima u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko sedmica.



Naglasili su da je BIH ratificirala Istanbulsku konvenciju prije pet godina. Bešlagić je na to rekao da je BIH očito u nekim pitanjima godinama ispred Hrvatske: Istanbulska, fiskalizacija i sl.



Enis je rekao: "Vjerujem da smo mi to potpisali, a da ne znamo ni šta potpisujemo".



Stanković ga je upitao što se događa s WC-ima u BIH, koliko ih sad ima i za koliko rodova?



Bešlagić je naglasio da se ništa nije promijenilo. Smatra da su odvojeni WC-i samo trošak gazdama kafića.



- Možda bi trebali napraviti samo jedan hodnik s pisoarima i WC-ima, rekao je Enis.



Bešlagić je nastavio i s tim da u BIH nije problem rod.



- Nas u Bosni prvo nauče jesi li Srbin, musliman ili Hrvat. Nemamo problema s roditeljem broj 1 ili roditeljem broj 2.



"Djeca se odgajaju po društvenim mrežama. Ne možemo se dogovoriti o historiji pa sam predložio da daju djeci da su dobra u hemiji, geografiji, da izmisle nove mašine, lijekove, to su stvari o kojima trebamo pričati, a ne o onome što nas dijeli, o tome sve već znamo", poručio je.



Govoreći o podršci koju je dao novoj stranci Elmedina Konakovića "Narod i pravda", Bešlagić je rekao kako je Konaković pokazao da mu je narod bitniji od stranke, iako su mu iz stranke rekli da mora biti suprotno.



"Mislim da će on za sve građane BiH napraviti jednu novu priču i zato sam taj dan uz njih stajao jer nije dovoljno objaviti nešto na Facebooku ili Instagramu, to nije patriotizam", jasan je bio glumac.



Na optužbe za govor mržnje jer je neke pojedince nazvao fašistima, a na pitanje kako se ne boji hodati među tim fašistima, odgovorio je: "Fašista ima na cijelom Balkanu, a svako treba mesti ispred svog praga. Fašizam je možda gruba riječ, ali ja bih naveo i neku grublju jer kako nazvati situaciju kada djeci ne možemo da skupimo novac za hemoterapiju, a vi imate vile od 2,5 miliona, zaposlili ste svoje glasače preko veza i štela, govorim o vladajućim strukturama u BiH. To su trovači naroda kojeg hrane nacionalizmom".



Enis je uvjeren da "ovako više ne može" te pozvao da napravimo sistem koji će, između ostalog, olakšati djeci da imaju dobro zdravstvo.



Emisiju pogledajte u priloženom videu.

