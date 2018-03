Okružni sud u Banjoj Luci je izricanje presude bivšim specijalcima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) optuženim za pljačku 617.000 KM zakazao za ponedjeljak, 26. marta.

Arhiv / 24sata.info

Republički javni tužilac Živana Bajić kazala je u završnoj riječi da je krivica Vladana Malića, Gorana Paraša, Aleksandra Popovića i Olega Bande dokazana i da oni trebaju biti proglašeni krivim, dok su odbrane navele da nije jasno ko je oštećeni u slučaju pljačke jer Tužilaštvo uopšte nije ponudilo nijedan dokaz o vlasništvu novca, prenosi BIRN BiH.



Za oružanu pljačku 617.000 KM izvršenu na autoputu Banja Luka – Gradiška u septembru 2015. godine optuženi su bivši specijalci MUP-a RS-a Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović i civil Oleg Banda.



Oni su nakon prvostepenog postupka bili osuđeni na ukupno 42 godine robije, ali je Vrhovni sud Republike Srpske u februaru ove godine ukinuo presudu i vratio suđenje na početak.



Prije iznošenja završnih riječi, Danijel Kuzmić, svjedok pokajnik Republičkog javnog tužilaštva, kažnjen je novčano u iznosu 3.000 KM zbog šutnje na sva pitanja koja mu je postavio tužilac.



Bivši radnik “Sector Securityja” Kuzmić ranije je do detalja govorio o svojoj ulozi u oružanoj pljački 617.000 KM, ali je u ponovljenom postupku odbio odgovarati na pitanja.



Kuzmić je šutio i nakon što je u više navrata upozoren od sudije Olge Pantić da će biti novčano kažnjen, što je na kraju i učinjeno.



“Vi niste dužni odgovarati na pitanja i pričati o stvarima izvan okvira sporazuma o priznanju krivice koji ste potpisali sa Tužilaštvom, da li ste me razumjeli?”, pitala je sudija Pantić nailazeći svaki put na ćutanje, nakon čega je odlučila da svjedoka kazni novčano.



Tužiteljica Bajić je, nakon odbijanja Kuzmića da svjedoči, pročitala dio iskaza koji je dao tokom istrage a u kojem je detaljno naveo kako ga je uoči oružane pljačke angažovao bivši specijalac i optuženi Popović, te da je za svoju ulogu, odnosno javljanje kada kreće konvoj s novcem, isplaćen 30.000 eura.



Na čitanje iskaza odbrana optuženih je prigovorila, istaknuvši da to nije u skladu sa zakonom.



“Znam da moji branjenici nemaju ništa sa ćutanjem svjedoka, ali mi ne znamo da li Kuzmić ćuti jer ima određenih problema ili je procesno nesposoban. On je svjedok Tužilaštva, a prave razloge trebao je utvrditi Sud”, izjavila je advokat Jadranka Ivanović.

(FENA)