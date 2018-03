U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U ostalim područjima sunčano, uz postepeno naoblačenje do kraja dana ili u večernjim satima.

Tokom dana ponegdje u Hercegovini sa slabom kišom. U večernjim satima kiša u Hercegovini, u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne. U Bosni iznad 1000 m očekuje se susnježica i snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura od 3 do 10, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U ponedjeljak oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Tokom dana i u večernjim satima ponegdje u Bosni slaba kiša ili susnježica u višim područjima. U Hercegovini kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeveroistočni. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 10 do 14 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u utorak. U Bosni sa kišom i susnježicom, a u Hercegovini sa kišom. U Posavini i Krajini bez padavina. Tokom dana padavine postepeno slabe i prestaju. Jutarnje temperature od -2 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevne od 5 do 10, na jugu i sjeveru od 10 do 15 stepeni.



U srijedu 26. marta, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 11 do 17 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme bit će i u četvrtak, 27. marta. Kiša se očekuju poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 10 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)