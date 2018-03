U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostalim područjima bit će sunčano, uz postepeno naoblačenje do kraja dana ili u večernjim satima.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom dana ponegdje u Hercegovini bit če sa slabom kišom. U večernjim satima kiša će padati u Hercegovini, u centralnim, istočnim, jugoistočnim područjima Bosne.



U Bosni iznad 800 metara očekuje se susnježica i snijeg. U Bosni će puhati vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevne od 3 do 10, na jugu od 11 do 15 stepeni.



U Sarajevu sutra će biti umjereno do pretežno oblačno.



U BiH danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.



Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -8 stepeni, Ivan-sedlo 0, Srebrenica 2, Banja Luka, Sarajevo 3, Bugojno, Livno, Tuzla 4, Bijeljina, Gradačac, Sanski Most 5, Bihać, Doboj, Prijedor 6, Brčko, Sokolac 7, Trebinje 8, Široki Brijeg 10, Grude, Mostar 11 i Neum 12, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)