Na skijalištima širom BiH po svemu sudeći trljaće ruke nakon završetka uspješne zimske sezone, a prema vremenskim prognozama sa snježnim padavinama, sezona bi mogla potrajati malo duže nego što je očekivano.

Foto: NN

Sanja Ćeremidžić, stručni saradnik za odnose sa javnošću Olimpijskog centra Jahorina, kaže da su kapaciteti na Jahorini izuzetno dobro popunjeni, te da skijaška sezona na ovoj planini traje već 110 dana, a s obzirom na visinu snijega od 50 centimetara i vremensku prognozu, ski-sezona će trajati duže u odnosu na prethodne godine.



"Skijanje na Jahorini će trajati dok god vremenski uslovi to budu dozvoljavali i dok na jahorinskim stazama ima dovoljno snijega. Izuzetno smo zadovoljni ovom sezonom, koja je po svim parametrima premašila rekorde u odnosu na prethodnu sezonu, jer je ovo planina koja ima najbolji odnos cijene i kvaliteta", rekla je Ćeremidžićeva. Istakla je da je broj skijaša koji su isprobali novouređene staze dostigao cifru od gotovo 185.000.



"Oboren je i rekord posjećenosti u jednom danu, kada je planinu posjetilo 5.500 zadovoljnih korisnika žičara i ski-liftova, dok je 15. februara ostvarena i milionita vožnja na olimpijskoj planini", kaže Ćeremidžićeva.



Velikim brojem posjetilaca porasli su i prihodi OC Jahorina, koji su dostigli samo od prodaje karata pet miliona KM, čime su premašeni prihodi od cijele prethodne sezone za 75 odsto, dok su prihodi hotela "Bistrica" uvećani za 20 odsto.



"Svi ovi parametri, kao i veća zainteresovanost investitora za ulaganje i gradnju hotela na Jahorini, dokaz su da je menadžment OC Jahorina na dobrom putu", zaključila je Ćeremidžićeva.



Aleksandar Milješić, rukovodilac ski-škole "Kozara" i instruktor skijanja, kaže da je snijeg produžio skijašku sezonu na Kozari i da će nakon petnaestak godina biti skijanja posljednjeg vikenda u martu.



"Prosječna posjećenost na Kozari ove godine je daleko veća i za to je najzaslužnija nova skijaška staza. Kapacitet skijaša se udvostručio, ski-lift je imao 900, a sada sa novim liftovima imamo 2.200 skijaša na sat", rekao je Milješić.



Istakao je da je bilo pedesetak skijaških dana, što je za kapacitete skijališta na Kozari odlična brojka.



"U jeku ove ski-sezone, tokom februara i početkom marta, svi kapaciteti su bili maksimalno popunjeni i iskorišteni, a interesovanje raste za naredni vikend, jer su uslovi za skijanje idealni", rekao je Milješić.



Dodao je da od vremenskih uslova zavisi da li će sezona trajati i duže od marta, što bi oni i te kako željeli, te da trenutno ima oko 50 centimetara utabanog snijega.



Adna Kulovac iz hotela "Bjelašnica" na istoimenoj planini kaže da sezona traje od 28. decembra prošle godine pa do kraja ovog mjeseca.



"Trenutno ima snijega, ali teško da će biti produžena sezona. Zadovoljni smo ovom sezonom, imali smo evidentno povećanje broja noćenja, za razliku od prošle godine", rekla je Kulovac.



Adnan Kalušić, zaposleni u firmi "Vlašić ski", rekao je da sezona na Vlašiću traje dok ima snijega i uslova za to.



"Sezona je na izmaku, a temperatura bude minus pet, pa u plusu. Uvijek smo zadovoljni sezonom. Nije bilo nešto kvalitetnog snijega, ali na kraju je ipak sve dobro prošlo", rekao je Kalušić.



Brojevi



185.000 skijaša isprobalo novouređene staze na Jahorini

5.500 turista u jednom danu posjetilo Jahorinu

2.200 skijaša na sat koristi ski-lift na Kozari







(NN)