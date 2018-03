Mostarski polumaraton biće održan u subotu, 24. marta, a s obzirom da će se natjecatelji kretati gradskim ulicama, policija će u vremenu od 9 do 13 sati regulirati promet u dijelovima grada kuda ide staza utrke.

Početak utrke zakazan je za 9 sati na mostu Vojno (Potoci), odakle staza ide desnom stranom rijeke Neretve do Rudarske ulica, nakon čega skreće u Vukovarsku ulicu iz koje se odvaja desno u Dubrovačku ulicu.



Staza dalje nastavlja lijevo Ulicom blajburških žrtava, 3. bojne cimske, zatim pored Sveučilišne bolnice na Bijelom Brijegu, Ulicom dr. Petra Razza do Ulice Matice hrvatske, pored Građevinskog fakulteta, Ulicom Stjepana Radića, Ulicom kralja Tomislava, odakle nastavlja prema križanju s Ulicom kralja Zvonimira te ide dalje prema Parku nobelovaca.



Tu se odvaja u Ulicu kralja Tvrtka, prema šetnici Nikole Šubića Zrinskog, ide do Španjolskog trga, odakle se staza nastavlja Bulevarom do južnog izlaza iz grada, gdje se odvaja i prelazi rijeku Neretvu na mostu Hasana Brkića.



Staza dalje nastavlja Titovom ulicom do Lučkog mosta, zatim kroz Mahalu, Ulicom Gojka Vukovića, odakle skreće desno u Ulicu Husnije Repca, zatim preko Ulice Rade Bitange ulazi u Ulicu Adema Buća u kojoj se odvaja desno prelazeći Neretvu preko mosta Bunur.



Zatim staza ide Ulicom braće Fejića, Ulicom Mladena Balrode, nakon čega se odvaja lijevo prelazeći Neretvu preko Carinskog mosta, nakon čega slijedi skretanje u Ulicu dr. Mile Budaka, pa lijevo u Vokića i Lorkovića, također lijevo u Dr. Ante Starčevića te u cilj u Ulici kardinala Stepinca, ispred tržnog centra Mepas Mall.



U okviru "Mostar Run Weekenda" biće održana i humanitarna utrka na stazi dužine četiri kilometra te dječja utrka na stazi dužine jednog kilometra.



Start humanitarne utrke je u 9 sati u Ulici kardinala Stepinca, ispred Mepas Malla. Staza zatim ide Ulicom kralja Tomislava – Kralja Zvonimira – Kralja Tvrtka – Šetnica Nikole Šubića Zrinskog – Španjolski trg – Bulevar – Adama Buće – Bunur – Braće Fejića – Mladena Balorde, a cilj je ispred Mepas Malla.



U 12 sati ispred Mepas Malla startat će i dječja utrka. Staza dječje utrke ide ulicama dr. Ante Starčevića, Kneza Višeslava i Kardinala Stepinca.



(FENA)