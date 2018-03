Na manifestaciji "Šarene čarape", povodom Međunarodnog dana osoba s Down sindromom, u Zenici je danas oboren Guinessov rekord u najvećem broju osoba s različitim parom čarapa s 1.589 učesnika.

Foto: Anadolija

Djeca iz čitave Bosne i Hercegovine, u areni "Husejin Smajlović", su učila o inkluziji osoba s Down sindromom kroz sport, obrazovanje i kulturu.



Zlatan Dizdarević iz Udruženja "Kreativci" iz Zenice, koje je nosilac projekta, rekao je kako je danas oboren svjetski rekord, a naredni korak je njegova autentifikacija. Naglasio je da je cilj današnje manifestacije inkluzija i destagmatizacija marginalizovanih grupa.



"Cilj manifestacije je jačanje društvene inkluzije, položaja marginalizovanih grupa u društvu i njihovo što bolje inkorporiranje u društvo. Idemo jako, prema cijelom društvu, ka destigmatizaciji osoba koje su naizgled drugačije od nas. Danas je Internacionalni dan Down sindroma, jer je na 21. prvom paru hromosoma trisomija. Dosadašnji rekord je bio 576 osoba, ali to nije bilo u kampanji za Down sindrom nego u borbi protiv raka dojke. Danas smo oborili taj rekord i vidjet ćemo da li će ga Guiness priznati. Mi smo zadovoljni, ovdje je danas tri ili četiri sata bila igra i djeca, ali i svi ostali su zadovoljni", rekao je Dizdarević.



Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson prisustovao je današnjoj manifestaciji i objavio broj osoba koje su nosile različit par čarapa na današnjoj manifestaciji.



"Ogromno mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas na Međunarodnom danu osoba sa Down sindromom, i zajedno nas 1.589 je oborilo svjetski rekord za ljude sa šarenim čarapama i to je fantastično i vrlo sam sretan što sam ovdje u Zenici. Vrlo je bitno uključiti ljude s Down sindromom i drugim poteškoćama, i oni mogu ispuniti puni potencijal samo ako su uključeni u procese u društvu i ovo je vrlo bitna poruka današnjeg događaja", rekao je Ferguson.



(AA)