Desetine Zeničana na obalama rijeke Bosne Čimburijadom je obilježilo dolazak kalendarskog proljeća.

Foto: Anadolija

Čimburijada se tradicionalno održava u parku Kamberovića polje u Zenici, gdje se brojni građani okupe kako bi uz čimbur proslavili dolazak proljeća. Ovogodišnja Čimburijada ima nešto manje posjetitelja zbog snijega i niskih temperatura.



Faruk Kadrić, član predsjedništva Foruma građana Zenice, jednog od organizatora Čimburijade, rekao je kako bez obzira na vrijeme, Čimburijada kao manifestacija nastavlja s kontinuitetom.



"Imajući u vidu ove vremenske okolnosti, zenička Čimburijada traje, to je tradicija duža od jednog stoljeća, i bez obzira kakvo je vrijeme, ljudi dolaze i to je činjenica kojom se ponosimo, zato je ova manifestacija jedinstvena, ne samo kod nas. Čimburijada je prije svega potreba da nakon hladne zime ljudi obilježe dolazak novog, ljepšeg godišnjeg doba, a Čimburijada se veže i za jaje, koje simbolizira novi život. S druge strane, iskonska je potreba našeg bosanskog čovjeka da se druži, sastaje, u prirodi podijele radosti i to je ta veličina. Bilo je i 2009. godine ovako, mi smo ipak održali tradiciju unatoč snijegu", rekao je Kadrić.



Rasim Salčinović, zenički ugostitelj, jutros je pripremio čimbur od 1.500 jaja, koji je podijeljen posjetiteljima.



"Ovo nije nikakva organizacija, niti vjerska niti nacionalna, nego narodna navika i želja, radost svih nas Zeničana koji živimo ovdje, radovali smo se da možemo pojesti prvu proljetnu hranu, koju smo nazvali čimbur", rekao je Salčinović.



Na manifestaciji su učešće uzeli i članovi KUD "Željezara" koji su muzičkim numerama uveselili sve posjetitelje manifestacije praćeni mažoretkinjama iz Širokog Brijega. U sklopu ove manifestacije održava se i eko-regata u organizaciji SRK "Bosna" te prvo proljetno kupanje u rijeci Bosni, što je tradicija na zeničkoj Čimburijadi duže od 40 godina.



(AA)