Rijeka Sava prelazi sve mjerne vrijednosti na području Gradiške, a najugroženija su sela Vrbaška, Bistrica i Gašnica, odakle su evakuisane dvije starije osobe. Poplave su stvorile velike probleme na putevima pa je tako saobraćaj prema Bosanskoj Dubici u potpunosti obustavljen.

Foto: Screenshot

Mještani gradiških sela primorani su da se snalaze na sve načine kako bi mogli da dođu na posao, do trgovine ili kako bi djecu odvezli u školu.



Tako su mještani sela Gašnica djecu morali da prevoze u traktoru do škole u Vrbašku, jer za to nije bilo drugog načina.



Na video snimku koji nam je poslao čitalac vidi se kako traktor "gazi" preko poplavljenog puta, dok se u prikolici nalazi nekoliko đaka koji su se zaputili u školu, ali i nekoliko odraslih osoba.



Pored puta se vide poplavljene kuće i drugi objekti. Vidljivo je takođe da je voda došla do sredine dvorišnih ograda.



Inače, vodostaj rijeke Save u Gradišci jutros je dostigao 883 centimetra, a u pomenutim selima, uz magistralni put Gradiška-Bosanska Dubica, voda je ušla u desetak kuća, a zaplavljena su dvorišta i pomoćni objekti još dvadeset domaćinstava.





(NN)