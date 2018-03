Gradski odbori političkih stranaka, koji imaju svoje predstavnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, nedavno su započeli razgovore i pregovore o modelima izlaska iz političke krize u Mostaru, nakon što je Ustavni sud dijelove Statuta Grada Mostara, koje je svojevremeno nametnuo visoki predstavnik, proglasio neustavnim.

Održana su dva kruga pregovara i među predstavnicima stranaka vlada, kako se tvrdi, dobra atmosfera i želja da se pronađe rješenje. Tim povodom, razgovarali smo sa jednim od učesnika razgovora, predsjednikom Gradskog odbora SDA Mostar, Salemom Marićem.



Prvi čovjek mostarske SDA smatra da su dosadašnji razgovori bili dobra osnova, posebno prvi susret stranačkih predstavnika, ali da sada pregovore treba još i ubrzati, obzirom da nije preostalo još puno vremena do kada se dogovor mora postići, ukoliko Mostarci žele glasati na lokalnim izborima, zajedno sa općim, u oktobru ove godine.



“Sa prvog sastanka stranaka, posebno su interesantna i važna dva zaključka: prvi je da se Mostar izdvoji iz ‘paketa’ promjena Izbornog zakona BiH, zajedno sa izborom delegata u Dom naroda i članova Predsjedništva BiH, a drugi je da bi se zajedno trebalo rješavati pitanje Statuta Grada Mostara i Izbornog zakona u dijelu u kojem se odnosi na Mostar”, rekao je Marić za StarMo.ba, dodajući kako sve dogovoreno mora biti u skladu sa Ustavom Federacije BiH.



Predsjednik GO SDA Mostar naglašava kako će na narednom sastanku stranaka, čiji će domaćin biti Gradski odbor SDP BiH Mostar, tražiti da se “malo ubrzaju” pregovori, jer će na ovaj način, sastajanjem svakih 15 dana, “brzo iscuriti vrijeme”.



“Nama iz SDA je stalo da se pitanje Mostara riješi do 7. maja, da to usvoji Parlamentarna skupština BiH, da sve to ubrzamo. Ako je potrebno, razgovarat ćemo ubrzanim ritmom svakih sedam dana”, dodao je Marić.



On je naglasio da su posljednjem sastanku stranaka prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice, te da očekuje i njihov doprinos, obzirom da je Mostar jedini grad kojem je OHR nametnuo Statut, a taj dokument je kasnije u nekim segmentima osporio Ustavni sud BiH. “OHR se ponaša kao da nema veze sa Mostarom. Ja mislim da bi se trebao ozbiljno vratiti razgovorima i pomoći da riješimo ovo političko pitanje”, rekao je predsjednik mostarske SDA.



Odgovarajući na pitanje o konkretnim detaljima pregovora, te onome što nije prihvatljivo za SDA, Salem Marić je kazao kako je za njegovu stranku nije prihvatljiv dio HDZ-ovog prijedloga koji se tiče broja i načina formiranja izbornih područja. Tvrdi i da su u HDZ-ovom prijedlogu sporni i kompenzacijski mandati, objašnjavajući da ti mandati nisu u skladu sa zakonom, pošto je Mostar osnovna izborna jedinica i ne može imati poput višečlane izborne jedinice kompenzacijske mandate.



Prvi čovjek mostarske SDA kaže da su za sve stranke, izuzev HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, prihvatljive izmjene u vidu uvođenja jednog ili dva dogradonačelnika. Marić kaže da se SDA sa prijedlogom SDP-a i DF-a slaže po pitanju dogradonačelnika, ali takođe ne odgovara ni njihov prijedlog kreiranja izbornih područja.



“SDA je spremna da broj izbornih jedinica u svom prijedlogu korigujemo na način da to više nije sedam, sa centralnom zonom, već da to može biti i šest i da smo tu spremni napraviti kompromis”, rekao je Marić, dodajući da je za njegovu stranku prihvatljivo i da ubuduće se bira jedan, a ne dva dogradonačelnika.



Na pitanje portala StarMo.ba, šta je razlog čestih posjeta predsjednika SDA i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića Mostaru i Gradskom odboru SDA, Salem Marić je rekao da Izetbegović na taj način želi istaći opći značaj Grada Mostara i Hercegovine i upoznati se sa aktivnostima i gradskog i kantonalnog ogranka SDA. Takođe, u tim razgovorima, kaže Marić, Izetbegović pokreće pitanja razvoja Mostara i Hercegovine i konkretnih projekata, s ciljem stvaranja novih radnih mjesta.



“Ono što je najvažnije i što svaki put Izetbegović kaže, jeste da bi bio najzadovoljniji da se pitanje Izbornog zakona i Statuta Mostara riješi na lokalnom nivou, bez uključivanja vrha stranke, ali da će u tome imati punu podršku iz Sarajeva”, rekao je predsjednik GO SDA Mostar u razgovoru za portal StarMo.ba.



