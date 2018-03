Članovi ruske bajkerske grupe Noćni vukovi ušli su večeras u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu u Bijeljini odakle su poručili da nisu prijetnja za sigurnost BiH.

Predsjednik Moto-federacije Rusije Jevgenije Strogov sa čuđenjem je odbacio politički kontekst u koji neki žele da dovedu turneju "Ruski Balkan" i istakao da Noćni vukovi ni u kojem smislu nikome nisu prijetnja za sigurnost, pa ni BiH.



"Smisao našeg hodočašća je širenje duhovne veze među narodima i prijateljima u Srbiji i Republici Srpskoj, povezivanje kultura, jer naši narodi imaju dugu istoriju i davnašnje veze među crkvama i narodima, to je ista kultura i ista vjera i to za nas mnogo znači", naveo je Strogov.



On je poručio da samo ljudi koji stvaraju mir mogu da uđu u carstvo nebesko.



Nakon obilaska manastira Svete Petke u Bijeljini, izgrađenog u ruskom stilu, Noćni vukovi nastavljaju put ka Banjoj Luci.



U ovoj turneji učestvuje 20 bajkera iz Rusije koji putuju automobilima, a u hodočašću im se pridružuju članovi drugih moto udruženja, duhovna lica i brojni građani.



Dolazak u BiH na motorima Noćni vukovi su najavili za ovo ljeto.



Strogov je rekao novinarima da ova bajkerska grupa dva puta godišnje u protekloj deceniji organizuje hodočašća kroz slovenske zemlje.



