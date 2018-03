Sa plafona neurološke ambulante novootvorene Poliklinike Bolnice Istočno Sarajevo obrušio se manji dio plafona koji nije prouzrokovao povrede ljudi ili materijalnu štetu, izjavio je Srni portparol Bolnice Istočno Sarajevo Dalibor Bošković.

Bošković je pojasnio da je sinoć pred kraj radnog vremena sa plafona čije su dimenzije pet puta pet metara, pala ploča dimenzija 40 puta 40 centimetara.



"Izvođač radova `Jokić invest` objasnio nam je da je do obrušavanja dijela plafona najvjerovatnije došlo zbog veće vlažnosti, odnosno jer je ta ploča stajala na vlažnom mjestu, te da je zbog toga došlo do gubljenja kontakta sa nosačima koji su držali ploču", rekao je Bošković.



On je naglasio da je ambulanta danas normalno radila, te da će izvođač radova već sutra sanirati nastalu štetu.



Bošković je potvrdio navode člana Odbora SDS-a za zdravstvo Slobodana Stanića da je Poliklinika otvorena bez prethodnog tehničkog prijema, rekavši da je to urađeno, jer su željeli da pacijenti što prije krenu da se pregledaju i operišu u novim prostorijama sa savremenom opremom.



"Potrebnu dokumentaciju za tehnički prijem Poliklinike predali smo 15. marta opštini Istočna Ilidža, koja nas je obavijestila da su dostavljeni svi potrebni dokumenti", naveo je Bošković.







Prema njegovim riječima, iz opštine Istočna Ilidža danas je stiglo rješenje u kome je navedeno da je formirana komisija za tehnički prijem Poliklinike, te da će ona do kraja ove sedmice izaći na teren i obaviti tehnički prijem objekta.



"Mislim da jedan papir koji je u proceduri nije razlog da brojni pacijenti budu pregledani u starim ambulantama i operisani u neuslovnim hirurškim salama. Mi smo to uradili jer nam je pacijent bio na prvom mjestu i zato smo željeli da što prije krenemo sa radom", naglasio je Bošković.



Bošković je dodao da će razlika u vremenu od primopredaje objekta do tehničkog prijema biti sedam do 10 dana, naglasivši da su u međuvremenu svi pacijenti srećni i zadovoljni što dolaze u novi objekat i dobijaju adekvatnu zdravstvenu njegu i pomoć.



On je naveo podatak da je tokom prošle sedmice kroz Polikliniku prošlo 2.200 pacijenata.



(SRNA)