Vodostaj rijeke Save u Bosanskoj Gradišci je u porastu, a u Srpcu stagnira, večerašnji su podaci Hidrometeorološkog zavoda RS-a.

Foto: SRNA

Tokom današnje posjete entitetske premijerke Željke Cvijanović organizovan je obilazak vrbasko-savskog nasipa, na kojem je u nedjelju došlo do oštećenja mehanizma za zaustavljanje voda iz nebranjenog u branjeno područje zbog čega pumpe na crpnoj stanici Ina nisu mogle da izbace višak vode i prijetila je opasnost od poplava većih razmjera, čime bi bilo ugroženo šire područje općine.



Načelnik općine Mlađan Dragosavljević rekao je premijerki da je potrebno hitno pristupiti sanaciji postojećeg kanala ili izgradnji potpuno novog mehanizma na ovom nasipu kada dođe do smanjenja vodostaja.



"S obzirom na promjenu klimatskih uslova na ovom području, potrebno je također razmotriti čitav sistem odbrane od poplava na području općine Srbac", precizirao je Dragosavljević.



Cvijanović je navela da su do sada uložena oko tri miliona KM u sanaciju vodoprivredne infrastrukture na području te općine i da će u narednom periodu biti uloženo još sedam miliona KM.



"Vlada RS-a će uskoro izaći sa programom podrške kojim će se pokriti troškovi koje su imale poplavljene općine na svojoj infrastrukturi, a planiraćemo i pomoć za poplavljena domaćinstva i uništene usjeve. Mislim da ćemo brzo reagovati i da ćemo već narednih dana na sjednici Vlade RS donijeti određene mjere", rekla je entitetska premijerka.



Obišla je i nekoliko poplavljenih domaćinstava u Kobašu, gdje je trenutno voda ušla u najmanje pet kuća, zaplavljeno je još osam domaćinstava, dok je najmanje 20 kuća ugroženo i prijeti opasnost da u slučaju povećanja vodostaja budu poplavljene.



Na području cijele općine, a naročito na potezu od Selo Srpca do Korova, poplavljeno je više od dvije hiljade hektara obradivih površina.



I na nebranjenom područje Bajinaca i Gaja tri su kuće zaplavljene, a do dvije se može prići samo čamcima.



Na hidrološkoj stanici Srbac premašena je kota vanredne odbrane od poplava za 48 cm i vodostaj u 18 sati iznosi 988 cm.



Vodostaj Save u Bosanskoj Gradišci premašio je kotu vanredne odbrane od poplava za 146 cm i večeras iznosi 876 cm.



Načelnik općine Kozarska Dubica Radenko Reljić donio je danas odluku o prestanku vanredne situacije na području te lokalne zajednice, nakon sanacije klizišta na obodnom odbrambenom kanalu na ušću Moštanice u Unu u mjestu Jošik.



(FENA)