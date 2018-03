Vijeće ministara BiH je danas utvrdilo prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA).

Dragan Mektić / 24sata.info

Nakon sjednice je to novinarima potvrdio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je kazao da se izmjene odnose na implementaciju odluke Ustavnog suda BiH, koji je donio odluku da se pojedine odredbe tog zakona moraju izmijeniti.



- Mi smo, u skladu s preporukama iz te odluke, primjedbe ugradili i danas je taj zakon prošao na Vijeću ministara i ide dalje u parlamentarnu proceduru - naveo je Mektić.



Pojasnio je da je definirano da se traži naredba za posebne istražne radnje, prvu naredbu sud odobrava na 60 dana i poslije svakih 30 dana treba obnavljati i obrazlagati taj zahtjev za daljnje trajanje te mjere, s tim da to može trajati najduže do 48 mjeseci. Dodao je da se u posebnim slučajevima može se produžiti taj rok još jednom za taj isti period.



Po njegovim riječima, prijedlog izmjena Zakona o krivičnom postupku se nije našao na dnevnom redu današnje sjednice, skinut je s dnevnog reda.



Mektić kaže da postoji razlika između mišljenja eksperata i mišljenja radne grupe koja je radila.



- Kad su u pitanju eksperti, postoji rezerva kad je u pitanju mišljenje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i postoji određena rezerva na taj zakon od Suda i Tužilaštva BiH, da se tu ušlo u ingerencije oko ograničavanja nadležnosti Suda BiH - naveo je Mektić.



Dodaje da je njemu bilo interesantno i to „da se izašlo izvan odluke Ustavnog suda, dakle proširen je obim izmjena i dopuna izvan odluka Ustavnog suda, otišlo se i dalje, ne samo da se implementirala odluka Ustavnog suda“.



- Primjera radi, promijenjeno je to da u Tužilaštvu BiH ne postoji i ne odlučuje o bitnim stvarima kolegij tužilaca već isključivo jedan, glavni tužilac. Meni je to neprihvatljivo, zbog specifičnosti BiH mislim da je bolje da postoji taj kolegij nego da odlučuje jedan tužilac, posebno o tim bitnim stvarima. Nije mi bilo jasno zašto se izlazilo izvan okvira onoga što je odredio Ustavni sud da se mora promijeniti - kazao je Mektić.



Ponovio je da je to skinuto sa dnevnog reda, te da ide na ponovne konsultacije.



Na novinarsko pitanje šta će se desiti ukoliko Ustavni sud stavi van snage odredbe koje je trebalo promijeniti, Mektić je odgovorio da je to onda „veliki problem“.



- To će dovesti u pitanje stotine raznih istraga. Nemojte samo podrazumijevati pod



posebnim mjerama samo presretanje komunikacija telefona. Tu imate prikrivene istražitelje koji su duboko involvirani u određene kriminalne grupe i koji moraju automatski prestati to da rade - kazao je ministar Mektić.



Dodao je da bi to značilo, na neki način, „propadanje“ stotine predmeta, „a čak bi bile dovedene u pitanje i neke presude u kojima je dokazni postupak jednim dijelom zasnovan na tim posebnim istražnim radnjama“.



Mektić je kazao da je na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH prihvaćen Izvještaj o radu OSA-e.



(FENA)