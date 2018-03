Samostalni sindikat radnika u BHRT-u ograđuje se od pojedinih imenovanja na odgovorna mjesta u BHRT-u, koja je u prethodnom periodu izvršio Upravni odbor BHRT-a, bez obzira na to da li su te odluke donesene jednoglasno ili ne, saopćeno je iz ovog sindikata.

“Smatramo da pojedine osobe koje je imenovao UO BHRT-a, ne mogu svojim etičkim kvalitetama zadovoljiti odredbe Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, koje je donijelo Vijeće RAK-a, 17. decembra 2015. godine, kao ni odredbe Uređivačkih načela JRTV Sistema BiH donesenih 9. aprila 2003. godine. Svoj stav zasnivamo na javnim istupima tih pojedinaca putem društvenih mreža koji su podržavanjem ili minimiziranjem ratnih zločina uznemirili javnost ili širili govor mržnje što je suprotno odredbama navedenih akata Vijeća RAK-a i javnih RTV servisa. Iako se njihovi javni istupi nisu desili za vrijeme rada u BHRT-u, smatramo da je Upravni odbor BHRT-a morao i to uzeti u obzir pri imenovanju na odgovorne funkcije u BHRT-u, kao eliminatorni faktor”, saopćeno je iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u.



Iz ovog sindikata ističu da ovakve odluke mogu uticati da dio građana, od čijeg plaćanja RTV takse zavisi BHRT, a samim tim i njegovi radnici, prestane ispunjavati svoju zakonsku obavezu plaćanja RTV takse.



“Ukoliko se to desi i radnici BHRT-a, kojima su ionako uskraćena prava po pitanju doprinosa i poreza, se nađu u još goroj situaciji, Upravni odbor BHRT-a mora snositi odgovornost za to”, stav je Sindikata.



Smatraju da će ovakve odluke dodatno otežati rad novinarsko-tehničkim ekipama na terenu, koje ionako trpe napade i vrijeđanja koji su postali sve učestaliji, a samo zato što profesionalno rade svoj posao.



“Zbog svega što smo naveli, molimo građane BiH, a naročito one koji redovno, od svojih malih plaća i penzija, izmiruju svoju zakonsku obavezu plaćanja RTV takse, da uvaže ovaj naš stav i da ovakve odluke Upravnog odbora BHRT-a, nipošto ne odražavaju stavove radnika BHRT-a. Nažalost, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u, kao reprezentativni sindikat u BHRT-u, nema mogućnosti da utiče na odluke Upravnog odbora, niti ih može izmijeniti, saopćeno je iz Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u.



