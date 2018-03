Ogranak ruskog Moto-kluba "Noćni vukovi" iz Republike Srpske neće odustati od tužbe protiv ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i drugih koji su sa njim, kako navode, učestvovali u plasiranju laži i rušenju ugleda ovog moto-kluba koji njeguje pravoslavlje, rekao je Srni potpredsjednik ogranka Goran Tadić.

arhiv / 24sata.info

Tadić je naveo da će se članovi ogranka, koji se trenutno nalaze u Bijeljini, posvetiti podnošenju tužbe odmah nakon devetodnevne rute "Ruski Balkan" na kojoj se nalaze.



"Nakon naše turneje, angažovaćemo advokata i podnijeti tužbu protiv onih koji su nas optuživali da smo teroristička organizacija jer nema nikakvih dokaza za izgovorene riječi", istakao je Tadić.



On je naglasio da nisu očekivali da će se "dići tolika prašina oko njih" jer su dobronamjerna grupa ljudi, među kojima ima žena, sveštenika.



"Mi smo grupa ljudi koja voli i njeguje pravoslavlje i svake godine smo organizovali ovakve turneje, pa se nikada nisu oglašavali na takav način. Zaista ne vidim po čemu bi ova bila drugačija", kaže Tadić.



On je dodao da su sve njihove vožnje i turneje transparentne, a primjer je i vidovdanska vožnja, kroz koju ih sve vrijeme prati i obezbjeđuje policija.



"Niko od članova našeg kluba nema krivičnu prijavu, članovi su i ljudi koji su ratovali za ovu zemlju, naš predsjednik kluba je čovjek koji je u ratu izgubio nogu, koji prima invalidninu, i zar bi on mogao da bude terorista?", pita Tadić i dodaje da ih takve optužbe vrijeđaju, kao i članove njihovih porodica.



On je rekao da je evidentna želja da se smanji ruski uticaj na Balkanu, a da su ove optužbe jedan od tih načina.



"Oni žele da smanje uticaj Rusa na ovom području jer mi jedni prema drugima gajimo veliko poštovanje i ljubav, redovno se posjećujemo i vjerujem da to njima smeta. Naravno da nećemo poštovati SAD, svi znamo kako su nas tretirali i šta misle o nama", naveo je Tadić.

(24sata.info)