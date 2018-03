Savjetnik u Vladi Federacije BiH Zlatko Hurtić odgovorio je na otvoreno pismo Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) u kojem su iznijeli niz optužbi na njegov račun. Kazao je kako je on nikada nije vodio projekt strategije za smanjenje siromaštva, jer BiH nikada nije izradila niti usvojila takav dokument.

- Vjerovatno ste mislili na Razvojnu strategiju BiH za čiju izradu je na prvom mjestu bila angažirana akademska zajednica u BiH predvođena pokojnim akademikom Borisom Tihijem, a ne Zlatkom Hurtićem kako tvrdite, a koju je daleke 2006. godine usvojilo Vijeća ministara i Parlamenta BiH. Bez navođenja bilo kakvog kredibilnog podatka, koristeći vjerovatno tzv. odokativnu metodu tvrdite da je ovaj dokument 'doveo do povećanja siromaštva'. Međutim, nije moguće da vam je nepoznato da je pored najuglednijih akademika i profesora iz BiH, sve vrijeme u izradu Razvojne strategije BiH bio uključen i Savez samostalnih sindikata BiH na čijem ste čelu! U pismu iz februara 2006. godine upućenom Vijeću ministara i Parlamentu BiH organizacija na čijem ste čelu podržala je izradu ovog dokumenta i preporučila njegovo usvajanje. Stoga su skandalozne izjave kojima se sami posipate pepelom jer kritizirate dokument čiju ste izradu i usvajanje podržali - navodi Hurtić u reakciji.



U reakciji upućenoj predsjedniku SSSBiH Ismetu Bajramoviću kaže kako iznošenjem neprovjerenih informacija Bajramović dezinformiše javnost te da tvrdnja da je učestvovao u stvaranju dokumenta pod nazivom "Rast i zapošljavanje" i pripremi Zakona o radu FBiH, nije tačna jer je tada bio angažiran na drugim poslovima, često van BiH.



- Vaši pokušaji blaćenja su tako jadni da vam se vraćaju kao bumerang jer na kraju sami sebe izblamirate. Tako npr. kritizirate me za izjavu da međunarodne konvencije nisu u svim slučajevima iznad domaćeg zakonodavstva. Naravno da nisu, osim ako, između ostalog, nisu ratificirane od strane nadležnih institucija. To je lekcija koju nauče prvačići na pravnim fakultetima, ali eto vi niste nakon toliko godina angažmana u sindikatu - navodi Hurtić.



Dodaje "da u svom očajničkom pokušaju da ga diskreditira Bajramović, iznosi gomilu neutemeljenih optužbi, pa čak i tu da sam kroz navodnu pripremu zakona radio na 'rušenju kolektivnih ugovora', a da je istina, koju mogu potvrditi predsjednici većine granskih sindikata, sasvim drugačija, o tome da je u 2016. i 2017. godini gotovo svakodnevno vodio pregovore koji su rezultirali, ne rušenjem već zaključivanjem skoro svih planiranih granskih kolektivnih ugovora za koje je bila nadležna FBiH".



- U isto vrijeme SSSBiH nije bio u stanju sačuvati Opći kolektivni ugovor kojeg su radnici u FBiH po prvi put u svojoj historiji izgubili jer je njegova važnost, gospodine Bajramoviću, istekla u toku vašeg mandata. Žalosno je da vi gospodine Bajramoviću držite lekcije o kolektivnom pregovaranju jer ste dopustili da jedan SSS BiH sa tradicijom dugom više od 120 godina padne na tako niske grane da putem medija u jeku pregovora za zaključivanje preostalih kolektivnih ugovora iznošenjem očiglednih neistina blatite ovlaštenog pregovarača Vlade BiH kršeći sve norme socijalnog dijaloga koji podrazumijeva međusobno poštivanje i uvažavanje. Gospodine Bajramoviću, pitam vas šta poslije ovakvog otvorenog pisma može zaključiti obični član sindikata o rukovodstvu SSS BiH? Da li je moguće da se rukovodstvo koje ga predstavlja nije u stanju nositi sa tamo nekim Zlatkom Hurtićem za koga još tvrde, da za razliku od njih i nije neki poznavalac radnopravnog zakonodavstva, a koji pri tom nije ni premijer niti ministar, čak ni vladin službenik? Možda u tome leži odgovor na pitanje zašto radnici putem svojih delegata na posljednjem Kongresu SSS BiH nisu usvojili Izvještaj o radu, te su glasanjem za kandidata kojeg nije podržao predsjednik SSS BiH poslali jasan signal da žele smjenu rukovodstva - kaže se u pismu.



Hurtić navodi da Bajramovićeva tvrdnja iznesena u otvorenom pismu da je on "društveno opasna osoba" ne predstavlja ništa drugo nego sramotni poziv na linč čime je, po njegovom mišljenju, po ko zna koji put bacio ljagu na sindikalni pokret.



- To što niste u stanju podnijeti drugačije mišljenje ne daje vam za pravo da blatite i vrijeđate. Nakon svega poručujem da me niste zastrašili niti ćete me ućutkati.



U otvorenom pismu, pored svih neistina koje navodite, stavljate mi u usta izjave koje nikad nisam dao. Pored toga, iznosite niz neutemeljenih optužbi i uvreda, kao onu da sam se miješao u sindikalne izbore. Umjesto iznošenja izmišljotina o umiješanosti Vlade FBiH, stranih ambasada i slično u izbore za predsjednika SSS BiH pozivam Vas da odgovorite svom članstvu i javnosti zašto ste, gospodine Bajramoviću, zajedno s gospodinom Šatorovićem napustili zadnji kongres sindikata, zašto odbijate pozive većeg broja granskih sindikata da se zakaže sjednica Glavnog odbora i nastavak kongresa u što kraćem roku kako bi se na demokratski način izabralo novo rukovodstvo, zašto vam na kongresu nisu usvojeni izvještaji o vašem radu niti finansijski izvještaji Nadzornog odbora - navodi se u reakciji.



Na kraju Hurtić navodi kako će Bajramović za neutemeljene optužbe odgovarati pred zakonom jer će podnijeti tužbe.



- Do tada pozivam vas, gospodine Ismete Bajramoviću, da se prestanete kriti i izbjegavati medijska suočavanja sa mnom - zaključio je Hurtić u pismu.

