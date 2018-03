Okružni sud u Banjoj Luci odbio je izuzeće Sudskog vijeća u predmetu protiv bivših specijalaca Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), optuženih za pljačku 617.000 KM.

Arhiv / 24sata.info

Odluka je donesena na opštoj sjednici Vijeća sudija nakon što su branioci optuženih Vladana Malića, Gorana Paraša i Olega Bande, ukazali da su u sudskom spisu otkrili da je sudija Olga Pantić, predsjednica aktuelnog Vijeća koje sudi optuženima, potpisala određene naredbe. To po mišljenu Odbrane, nije smjela učiniti.



Advokat Jasminka Jovišević pojasnila je da je riječ o naredbi od 10. juna 2016. kojom Sud potvrđuje prijem dokaza po njihovom povratku s vještačenja s Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.



- Nakon potvrđivanja optužnice predmete je primila sudija Olga Pantić, predsjednica Vijeća, što po zakonu nikako nije smjela da učini, jer je to trebalo da učini sudija za prethodni postupak. Prema tome, svi dokazi koji su iz toga proizašli su nezakoniti - kazala je Jovišević.



Sudija Olga Pantić je odmah potvrdila da je dala naredbu kako bi u depozit Suda bili primljeni predmeti koji su vraćeni s vještačenja, dodavši kako nije detaljnije provjeravala o kojim predmetima se radilo.



Odbrana je istakla i da je nezakonito bilo izuzimanje dokaza za DNK analizu koji su čuvani dva dana u tadašnjem Specijalnom tužilaštvu RS-a.



- Zbog čega su dokazi uzeti u petak i čuvani dva dana, odnosno do ponedjeljka? To nije po zakonu i to tako ne može da se radi - istakla je advokat Jovišević.



Vrhovni sud Republike Srpske je u februaru ove godine ukinuo prvostepene presude kojima su Vladan Malić i saučesnici bili osuđeni na ukupno 42 godine zatvora zbog oružane pljačke 617.000 maraka na autoputu Banjaluka – Gradiška, iz septembra 2015.



Bivši specijalci Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović bili su osuđeni na po 11 godina, dok je jedini civil Oleg Banda bio osuđen na devet godina zatvora.



Ukidanjem presude, Vrhovni sud je prihvatio žalbe Odbrane i postupak vratio na ponovno suđenje.



Četvorica optuženih su ujedno ostala u pritvoru koji im je produžen do februara 2019.



Nastavak suđenja zakazan je za 22. mart, javio je BIRN BiH.

(FENA)