Predsjednik Saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH Rifat Rijad Zaid pozvao je u ponedjeljak u Mostaru liječnike i stomatologe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, tijekom tribine o kolektivnim ugovorima za doktore medicine i stomatologije, da nastave biti odlučni u svojim zahtjevima jer, kako je kazao, svi doktori Federacije BiH stoje uz njih.

Arhiv / 24sata.info

Istaknuo je kako je došao u Mostar da bi dao podršku doktorima medicine i stomatologije kako bi dobili svoj kolektivni ugovor, i to po sadržaju kakav oni ispregovaraju.



Zaid je naveo kako su liječnici u sedam županija dobili svoj kolektivni ugovor te da je smatrao kako će taj postupak u HNŽ-u ići mnogo lakše.



Ocijenio je kako doktori medicine i stomatologije u HNŽ-u imaju sramotno niske plaće.



Na upit novinara da prokomentira izjavu županijskog ministar zdravstva Gorana Opsenice kako zaseban ugovor nije u skladu sa Zakonom o radu, Zaid je ustvrdio "kako su to budalaštine".



- Zakon o radu daje reprezentativnom sindikatu obvezu da ima svoj kolektivni ugovor, odnosno da doktori imaju svoj kolektivni ugovor. Tako je svugdje u svijetu i tako će biti i u BiH – ustvrdio je predsjednik Saveza strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.



Poručio je liječnicima kako moraju biti spremni na sve kako bi dobili kolektivni ugovor sa sadržajem kakvog žele.



Predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije HNŽ-a Kristina Bevanda kazala je kako doktori nastavljaju s generalnim štrajkom dok ne dobiju službenu odluku od županijske Vlade iz koje su im obećali da će se njihovi zahtjevi naći na slijedećoj sjednici Vlade.



Istaknula je kakao su na sastanku, na kojem su sudjelovali predstavnici sindikata, ravnatelji zdravstvenih ustanova, predstavnici Vlade te Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ-a, tražili da se ravnatelji ustanova očituju i daju prijedlog vladi, koji bi bio temelj za sjednicu, odnosno za donošenje konačne odluke koja bi išla u smjeru realiziranja liječničkih zahtjeva.



- Natpolovičnom većinom ravnatelji su podržali liječnike u smjeru zasebnog kolektivnog ugovora i udovoljavanja koliko je financijski moguće da se štrajk što prije okonča – istaknula je Bevanda.



Ocijenila je kako je položaj liječnika u HNŽ-u najlošiji u cijeloj Federaciji.



- Imamo najlošije plaće u cijeloj Federaciji. Odlasci liječnika se broje u stotinama što se tiče Federacije, a što se tiče HNŽ-a u desecima – istaknula je Bevanda.



Tijekom tribine doktori medicine i stomatologije osvrnuli su se na dosadašnje poduzete aktivnosti te su razgovarali o mogućim daljnjim koracima.



Inače, oko 700 liječnika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji stupilo je u ponedjeljak ujutro u generalni štrajk.



Sindikat doktora medicine i stomatologije HNŽ-a od županijske Vlade traži vođenje odvojenih pregovora i potpisivanje zasebnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, kao što je to urađeno u drugim županijama, dok Vlada HNŽ-a inzistira na zajedničkim pregovorima s predstavnicima sva tri sindikata zaposlenih u zdravstvu i jednom kolektivnom ugovoru.

(FENA)