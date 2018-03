Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo izlasali su nepovjerenje Vladi KS-a koju je predvodio Elmedin Konaković. Za taj prijedlog glasalo je 20 poslanika, tri su bila 'protiv', dok je 11 poslanika bilo suzdržano.

Skupština KS / 24sata.info

Samostalni poslanik Elmedin Okerić osvrnuo se na poboljšanje situacije u Kantonu, ističući da je Vlada KS želi unaprijediti politike kako bi građanima bilo bolje.



- Glasajte u interesu građana jer ovaj kanton nije imao bolju Vladu - kazao je.



Poslanik Naše stranke Predrag Kojović kazao je da nije teško biti bolji od prethodne vlade, jer je ona bila katastrofalna.



- Naša najveća zamjerka je što je svojom šarmantnošću Konaković štitio loš rad svojih ministara, a što građane ne interesuje, ali jasno nam je da SDA ne mijenja Konakovića što nije uradio nešto, već što je počeo iznositi detalje o funkcioniranju ove stranke - kazao je Kojović te zaključio da oni u tome ne žele učestvovati.



Poslanik SDP-a Slaviša Šućur naglasio je da ima dosta negativnih stvari u radu Vlade.



- Ne podržavamo Vladu, ali još manje razloge za njihovu smjenu - zaključio je.



Poslanik SBB-a Zvonko Marić kazao je da Vlada nije opravdala povjerenje Skupštine KS-a. Poslanica DF-a Bibija Kerla istakla je da je podržava sve dobro što je Vlada predlagala.



- Moram priznati da je Vlada radila dobro, ali i loše i zbog toga nemam razloga da danas podržim Vladu - kazala je.



Poslanica SBB-a Selma Filipović kazala je da je Vlada povećala plaće mnogima, osim onima u visokom obrazovanju.



Samostalni poslanik Mirsad Pindžo kazao je da u ovoj Vladi ima dobrih ministara, ali i loših.



- Po nama, premijer Konaković je pripadao boljem dijelu Vlade, ali njegov problem je što je popuštao interesnim grupama - kazao je.



U prethodnim danima je bilo dinamično, dodao je, ali je naglasio da će glasanje pokazati da li je 'vladajuća pozicija zavukla ruku u džep opoziciji'.



Samostalni poslanik Kemal Ademović kazao je da je prema veći poslanika Konaković dobar premijer te da je konkretnim potezima popravio situaciju.



- U interesu građana bi trebao ostati premijer do kraja. Ono što mu zamjeram je što mnogo ranije nije reagovao na probleme u određenim resorima - istakao je Ademović.



Poslanik SDA Amar Dovadžija kazao je da su u svim pozitivnim procesima u Kantonu sudjelovali SDA-ovi ministri i poslanici, a ne samo Konaković.



Elmedin Konaković je kazao poslanici pokušavaju napraviti pozornicu od sjednice kako bi se 'oprali'.



- Od sebe ste napravili privjesak, a dobili ste politički kapital i glasate bez pogovora kada od vas zatraže šefovi - naglasio je Konaković.



Smatra da njegova smjena ima logike, političke, ali da je on istrajan protiv pojedinaca koji su loši.



- Od danas su poslanici odgovorni za situaciju. Vi glasate po nalogu svojih šefova, a imate puno pravo da glasate protiv mene - poručio je Konaković.



Rekao je da bira politički avanturizam umesto komoditeta te da je svoj posao sam radio časno i pošteno. Kazao je da je u toku rješavanja problema u Kantonu stekao mnoge neprijatelje.



- ZOI 84 je kap koji je prelila čašu. To je lopovluk i svi smo saučesnici. Direkcija za ceste KS je također čisti kriminal. Uopšte me ne zanima kako ćete glasati danas za mene - poručio je Konaković.



Konaković je krajem januara podnio ostavke na funkcije u Stranci demokratske akcije, nakon burne sjednice Izvršnog odbora stranke, a ubrzo je napustio i stranku. Između ostalog, bio je potpredsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, kao i član Izvršnog odbora SDA Općinske organizacije Centar.



Kantonalni odbor SDA Sarajevo nakon toga je zahtijevao od Konakovića da, s obzirom da je odlučio napustiti SDA, podnese i ostavku na poziciju predsjednika Vlade KS.



(FENA)