Mnogi vjerski lideri u Bosni i Hercegovini imaju veći autoritet nego političari, i jako je važno da taj svoj autoritet iskoriste za opće dobro, za pomirenje i za postizanje pravednog društva - poručio je specijalni izaslanik za promociju slobode religije i uvjerenja izvan EU Jan Figel.

Figel je tokom posjete Bosni i Hercegovini učestvovao u radu okruglog stola ''Religije i sekularnost u novim odnosima'' koji je organizirao Rijaset Islamske zajednice u BiH.



- Svi članovi društva imaju svoju ulogu, a vjerski dužnosnici imaju posebno značajnu ulogu jer inspirišu narod i daju im primjer kako živjeti - naglasio je Figel.



U vezi s evropskim putem BiH rekao je da se taj put gradi isključivo u BiH te da zavisi od svih njenih građana.



Domaćin okruglog stola, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, poručio je da svi moraju poštovati pravila otvorenog društva.



Istakao je da Islamska zajednica slijedi taj put i nipošto ne zagovara ekskluzivnost, jer to nije svojstveno vjeri.



- Sve skupine, i sve organizacije koje se žele baviti vjerom trebaju biti transparentne u svojoj pojavnoj manifestaciji - rekao je Kavazović.



Mitropolit dabrobosanski Hrizostom naglasio je važnost da svi ljudi nađu snage u sebi da razumiju druge i prihvataju, sve ono što oni jesu.



- Vrlo važno je da ono što pripovijedamo zaista to vjerujemo - potcrtao je Hrizostom.



Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić važnim smatra da država prizna da postoje vjerske zajednice koje imaju svoja prava i odgovornosti, ali da bi se to provelo bitno je, kaže, određivanje čovjeka koji će komunicirati s crkvama i vjerskim zajednicama.



- Vrlo je važno čuti i naše stavove koji trebaju biti ugrađeni u međuljudske odnose - poručio je kardinal Puljić.



Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci zadovoljan je saradnjom religijskih zajednica u BiH, a poručio je da mogu i rade zajedno.



Smatra da je to snažna poruka koja se šalje svijetu.





