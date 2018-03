U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme. Slab snijeg i susnježica izgledni su u Krajini, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U ostatku zemlje slaba kiša. Na planinama slab snijeg.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugoistočnog smjera. Temperatura zraka uglavnom između nula i šest stepeni Celzijusa. Na zapadu, jugu i jugoistoku Hercegovine temperatura zraka između sedam i 13. stepeni.



U utorak oblačno vrijeme. U Bosni slab snijeg i susnježica. U Hercegovini slaba kiša. Jačanje padavina očekuje se tokom noći na srijedu. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera. U Hercegovini vjetar veći dio dana jugoistočnog smjera. Krajem dana u Hercegovini vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i jedan, na jugu od četiri do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između nula i četiri, na jugu zemlje od osam do 11 stepeni Celzijusa.



U srijedu se očekuje oblačno vrijeme. Snijeg se očekuje u većem dijelu zemlje. Prognozira se uglavnom između pet i 15 centimetara snježnog pokrivača, najviše do 20 centimetara. Na zapadu, jugu i jugoistoku Hercegovine kiša, gdje se krajem dana i u ranim jutarnjim satima u četvrtak očekuje da kiša pređe u susnježicu ili snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka uglavnom između minus četiri i nula, a na jugu zemlje između tri i sedam stepeni.



U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Od sredine dana prema večernjim satima na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine lokalno slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između minus pet i nula, na jugu od nula do četiri stepena Celzijusa, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(Avaz)