Zbog obilnih kiša u protekla 24 sata i povećanog vodostaja Save, u općini Srbac na snazi su vanredne mjere odbrane od poplava.

Najteža situacija u ovom trenutku je u Kobašu gdje je voda ušla u dvije kuće, dok je 20 domaćinstava potencijalno ugroženo i postoji opasnost da voda prodre u njihove domove, podaci su lokalnih vlasti.



Na terenu su predstavnici oćinske uprave i Civilne zaštite koji donose vreće s pijeskom, čizme i nalaze se na usluzi stanovništvu za sve njihove potrebe i zahtjeve. U nekoliko domaćinstava vrši se podizanje namještaja na više spratove, iseljavanje stoke iz pomoćnih objekata i premještanje hrane za stoku.



I dalje se pod vodom nalazi više od hiljadu hektara oranica na potezu od Selo Srpca do Korova.



Voda je stigla i do nasipa u Srpcu gdje pumpe u crpnoj stanici izbacuju višak vode a nasip se dodatno učvršćuje vrećama s pijeskom na mjestu gdje je došlo do prodora vode preko prelivnog ventila i za sada nema opasnosti od poplava većih razmjera.



Stigle su i teške građevinske mašine koje na ovom lokalitetu nasipaju kamenom pristupni put, nakon čega će se pristupiti sanaciji nastalih oštećenja.



Po podacima lokale vlasti stanje u odnosu na prethodne dane nepromijenjeno je u Bajincima i Gaju, gdje su zaplavljena tri domaćinstva. Pod vodom je i mjesno groblje u Bajincima, a voda je okružila i pravoslavni hram u ovom selu.



Vodostaj Save u Srpcu prešao je kotu vanredne odbrane od poplava za 11 cm i u 18 sati iznosio je 951 cm, a u posljednja 24 sata raste u prosjeku od dva do tri centimetra po satu.





