Da trud, rad i ljubav prema nauci mogu nanizati zapažene uspjehe svjedoči i primjer dvadesetčetvorogodišnjeg Mladena Đurića iz Čelinca, studenta šeste godine medicine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, koji je s prosjekom ocjena 9,79 na korak do diplome.

"Tokom studija su jako bitni organizacija vremena i dobro postavljeni prioriteti, ali je ključna ljubav prema nauci i prema ovom poslu, a ja ovo zaista radim iz ljubavi i to me najviše motiviše tokom studija", rekao je ovaj mladić, koji je s odličnim uspjesima u školovanju počeo još od malih nogu, kada je bio đak generacije u osnovnoj školi, kao i nosilac diplome "Vuk Karadžić".



"Nakon osnovne škole upisao sam srednju medicinsku školu, imao sam jasan cilj da budem ljekar i to sam već kao mali znao. Želio sam da pomažem ljudima, a shvatio sam da je to najbolje tako što ću im pomoći da pobijede bolest sa kojom se suočavaju", kaže Mladen.



Tokom škole, a ponajviše tokom studija, bio mu je, kaže, cilj da stekne što je moguće više znanja iz svih oblasti medicine i da se na najbolji mogući način spremi za bitku za zdravlje.



Ljekarski poziv Mladen doživljava veoma ozbiljno i smatra da u medicini nema prostora za grešku, tako da mu to daje dodatnu odgovornost koju posao ljekara nosi, pa ulaže maksimalne napore za svaki ispit koji sprema.



"Na drugoj godini fakulteta sam napisao naučnoistraživački rad u oblasti mikrobiologije, a bio sam i student demonstrator na predmetu anatomija u školskoj 2013/2014 godini", priča Mladen.



Ovaj uspješni mladić odlično govori engleski i njemački jezik, a učenje i poznavanje njemačkog jezika su mu, prisjeća se, veoma pomogli kada je otišao na razmjenu studenata u Njemačku, gdje je proveo mjesec dana u Univerzitetskoj klinici u Erlagenu.



"Prvi period prakse na ovoj klinici, koja se u Njemačkoj svrstava među deset najboljih, proveo sam na hirurgiji, gdje sam maksimalno učestvovao u radu asistirajući profesorima u sali", priča Mladen.



Nakon hirurgije, radio je na kardiologiji i taj dio je obuhvatao rad na odjelu, stacionarni dio, ehokardiografske sale, sale za kateterizaciju srca i elektrofiziologiju.



Proveo je određeni period i u ambulantama, a tokom kompletnog boravka imao je obaveze koje je morao ispuniti tokom tih mjesec dana.



"Tokom prakse u Univerzitetskoj klinici u Erlagenu jedan profesor obučavao je jednog, maksimalno dva studenta, a profesori su maksimalno posvećeni i voljni da objašnjavaju, tako da nosim odlično iskustvo iz Njemačke", rekao je on.



Smatra da je boravkom u Njemačkoj usavršio praktične vještine i proširio svoje znanje.



"Iako dolazim iz male zemlje nijednog trenutka se nisam osjećao manje vrijednim i nisam to smatrao samo svojim uspjehom nego i uspjehom Medicinskog fakulteta u Banjaluci i zahvalan sam svim profesorima na trudu i prenesenom znanju", priča Mladen.



Kada je u pitanju specijalizacija, Mladena privlači oblast interne medicine, a od hirurških grana najinteresantnija mu je, kako kaže, kardio-hirurgija.



Iako mnogi medicinari odlaze u inostranstvo, Mladen se nada odličnim ponudama za posao u RS, jer, kako kaže, ima želju da ostane u svojoj zemlji.



"Želio bih, kada bih imao podršku države, da određene oblasti medicine koje se ne praktikuju u Banjaluci i RS specijaliziram u inostranstvu, pa da onda daljim radom tu oblast pokrenem i u Banjaluci", naglasio je ovaj uporni mladić, koji je na rang-listi za stipendiju Fondacije "Dr Milan Jelić" zauzeo prvo mjesto u oblasti medicinskih i zdravstvenih nauka.



Želi u budućnosti i da se posveti pisanju naučnih radova, a smatra da u svakom smislu napornim radom u svojoj zemlji može postići mnogo.



"Ne smatram da sam sada na vrhuncu, već da je ovo samo stepenica da idem dalje i tu ima još mnogo rada i truda", kaže Mladen.



Pored brojnih obaveza, uspijeva da pronađe vremena i za bavljenje sportom i druženje s prijateljima.



Uz oca ljekara je, tvrdi, shvatio koliku odgovornost i posvećenost zahtijeva ovaj posao i smatra da ga je to navelo da ga na taj način doživaljava.



"Kada vam je ljudski život u rukama onda to zahtijeva maksimalan angažman i ne dozvoljava grešku", kaže ovaj budući ljekar, koji se već u potpunosti posvetio svom pozivu, spreman na izazove i odgovornost koja ga čeka.





