Pojam 'konstitutivni', u Bosni i Hercegovini se političkim manipulacijama pogrešno ustalio u javni prostor na način da elite prikazuju kako su prava naroda iznad prava građana, tvrdi dr. Slaven Kovačević, uvodničar na današnjoj redovnoj sesiji nezavisne asocijacije intelektualaca „Krug 99“, održanoj o temi „Evropska pravna stečevina protiv sovjetskog koncepta konstitutivnosti“.

Foto: Anadolija

Termin 'konstitutivni' se izvlači, po mišljenju tih političkih elita, iz Ustava Bosne i Hercegovine, ali, pogleda li se službena varijanta Ustava objavljena na engleskom jeziku na stranici Ureda visokog predstavnika (OHR), vidi se termin 'konstituentni', a u pravnom smislu, on je različit od pojma 'konstitutivni'.



- Termin 'konstitutivni', za koji neki misle da je zastupljen u Ustavu Bosne i Hercegovine, vuče korijen iz sovjetskih ustavnih rješenja iz vremena dok je Sovjetski Savez postojao kao država. Poređenjem načina na koji je taj pojam vidio Sovjetski Savez u svom ustavnom rješenju s onim kako ga tumače domaće političke elite, moguće je uvidjeti određene sličnosti - Kovačevićeve su riječi.



Kod Sovjeta je stajalo da su prava pojedinaca bila ograničena u korist prava konstitutivnih naroda, a raspadom Sovjetskog Saveza, ocijenjeno je da je to bio totalitarni režim koji je koristio socijalističke ili komunističke ideje za ostvarivanje određenih političkih ciljeva.



- Dakle, ako je termin 'konstitutivni' izveden iz totalitarnih režima, s pravom se moramo zapitati da li i oni koji se zalažu za 'jednakopravnost konstitutivnih naroda' također žele ovdje plasirati totalitarne ideje - riječi su Slavena Kovačevića.



Ured visokog predstavnika, kao krajnji tumač civilnog aspekta Okvirnog mirovnog sporazuma iz Dejtona, kazao je 2. novembra 2017. da taj sporazum, koji ima četiri stranice, jeste preveden na bosanski, srpki i hrvatski jezik, ali i da nijedan od 11 aneksa, među kojima i aneks četiri Ustava BiH, nikada nisu prevedeni, tako da je službena verzija svih aneksa i službena verzija Ustava BiH samo ona na engleskom jeziku.



- Kad otvorite Ustav BiH (na stranici OHR-a, dakle službenu varijantu na engleskom jeziku), tamo se koristi termin konstituentni u alineji 10 Preambule na koju se svi pozivaju kako bi utvrdili neku potrebu za višim stepenom prava za, kako oni kažu, konstitutivne narode, u odnosu na individualna prava svih građana. Ali termin 'konstituentni' nije sinonim terminu 'konstitutivni'. U pravnom smislu, to su dva različita pojma. U pravnoj praksi čak nećete naći termin 'konstitutivni', ali hoćete 'konstituentni' čije je značenje 'sastojak, dio cjeline'.



I kada pročitate tu alineju Ustava BiH, ona kaže da „Bošnjaci, Hrvati, Srbi kao konstituentni narodi, zajedno s ostalima i građani BiH, ovim utvrđuju Ustav BiH". Zapravo, Bosna i Hercegovina ima pet ustavotvornih elemenata - Bošnjake, Hrvate, Srbe, ostale i građane te su oni spomenuti u jednoj rečenici, pa se, dakle, ne može samo pola alineje koristiti za ostvarenje nekih viših prava, a druga polovina ne - izričit je dr. Slaven Kovačević.



S druge strane, odnos s evropskom pravnom stečevinom je vrlo jednostavan, naglašava također ovaj uvodničar na sesiji „Kruga 99“, jer u pregovaračkom poglavlju 23. stoji da sve zemlje kandidati moraju osigurati sva osnovna građanska ljudska prava na individualnom nivou.



