Iako se govorilo da kazaljke na satu više nećemo pomjerati, ipak, ljetno računanje vremena počet će 25. marta, pomjeranjem kazaljki za sat unaprijed.

Ilustracija / 24sata.info

Tako će se vrijeme u dva sata, računati kao tri sata. Ljetno računanje vremena trajat će do posljednjeg vikenda u oktobru.



Pomjeranje kazaljki je od 1916. godine uvedeno u oko 70 evropskih država, a u Bosni i Hercegovini prvi put 27. marta 1983. godine, prenose agencije.



Ljetno računanje vremena opravdava se uštedom energije, no sve relevantnije studije posljednjih godina to osporavaju i navode kako se radi o običnom reliktu iz prošlih vremena, nekoj vrsti tradicije koja se uporno ne propituje, a koju iz nekog razloga (pozivajući se na uštedu energije) iz godine u godinu njeguje velika većina zapadnog svijeta.



(24sata.info)