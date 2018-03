Istina o genocidu počinjenom nad Bošnjacima iz Srebrenice koju po svijetu pronose žrtve ovog strašnog zločina snažnija je od svih laži i negacija koje godinama slušamo od počinilaca genocida i njihovih ideoloških pokrovitelja.

Nedžad Avdić / 24sata.info

Pokazalo se to i ovih dana nakon boravka u Engleskoj Nedžada Avdića, mladića koji je kao 17-godišnjak preživio strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika, a koji je skupa sa fra Ivom Markovićem i sarajevskim „Pontanima“ horom, koji njeguje duhovnu i svjetsku muziku svih konfesija, bio gost Woolf instituta iz Kembridža.



Naime, Avdić je u Drapers holu u Londonu, zatim u kapeli Robinson koledža u Kembridžu, na Durham univerzitetu, kao i u katedrali u gradu Durhamu, koja je pod zaštitom UNESCO-a, govorio o onome šta je kao dječak preživio u julu 1995. godine.



- Govorio sam iz perspektive dječaka koji je sve te strahote bio prisiljen gledati i doživjeti na vlastitoj koži. S obzirom na to šta sam preživio, ja ću do kraja života biti posvećen obrazovanju i ohrabrivanju mladih ljudi da se bore protiv zla kakvo se meni i mojim sunarodnjacima dogodilo u Srebrenici. Na Srebrenici svi moramo učiti da se drugima tako nešto ne bi događalo, s obzirom na to u kakvom svijetu živimo. Ako je kasno za nas, koji smo imali to bolno iskustvo i izgubili tako mnogo, nije kasno za druge koji iz našeg iskustva treba da izvuku pouku - kazao nam je Nedžad Avdić po povratku iz Engleske.



Ovo nije prvi put da o genocidu koji je preživio govori pred eminentnim auditorijem raznih evropskih i svjetskih univerziteta, instituta i mnogih organizacija koji, iskazujući pijetet prema žrtvama Srebrenice, istovremeno šire i istinu o strašnom zločinu koji se dogodio u julu 1995. godine.



Gostoprimstvo i poštovanje koje su tokom boravka u Engleskoj gostima iz BiH iskazali dr. Edward Kessler, direktor Woolf instituta, lord Harry Woolf, gradonačelnik grada Durhama, i mnogi drugi, ističe Avdić, nezaboravno je. Kazao nam je da bi neki od studenata Durham univerziteta već ove godine mogli doći u posjetu Srebrenici.



- O tome šta se dogodilo u Srebrenici vrlo je važno govoriti na dostojanstven i prihvatljiv način, bez zloupotrebe vlastite tragedije, istovremeno insistirajući na obrazovanju, a posebno na pravdi. Pomirenje o kome svi govore je iluzija bez pravde i dugoročno sve je na staklenim nogama ako pravde nema. Ono u što sam se svih ovih godina u susretima s mnogim ljudima širom Evrope i svijeta, pa i tokom boravka ovih dana u Engleskoj uvjerio jeste da je negiranje genocida u Srebrenici uzaludan posao onih koji to čine. Svijet, jednostavno, zna šta se u Srebrenici dogodilo. Negatore genocida pobijedit će istina o kojoj mi, žrtve, moramo govoriti - navodi Avdić.



Kravata za sjećanje



- Nakon što je čuo moju priču, prišao mi je gradonačelnik Durhama pitajući šta on može meni pokloniti. Rekao sam mu da ne treba ništa da mi poklanja, da je gostoprimstvo koje je ukazao prema svima nama veliki poklon, na što je on skinuo kravatu sa svog vrata moleći me da je primim u znak sjećanja na naš susret. Bio je to gest koji me je na poseban način dotakao – kaže Avdić.



(Avaz)