Mostarskog muftiju mr. Salem ef. Dedović danas je posjetila delegacija Mešihata Islamske zajednice (IZ-e) u Hrvatskoj na čelu sa zagrebačkim muftijom Aziz ef. Hasanovićem.

Foto: 24sata.info

Delegacija Mešihata IZ-e u Hrvatskoj boravi u ciljanoj posjeti Mostarskom muftijstvu tokom koje se susrela sa rukovodećim ljudima institucija Islamske zajednice u Mostaru, a planirana je i posjeta Medžlisu IZ-e Stolac.



Muftija Hasanović iskoristio je priliku da i zvanično čestita muftiji Dedoviću na imenovanju i pruži mu punu podršku u radu. „ Ovom posjetom želim da produbimo našu saradnju, da izmijenimo iskustva u našem radu, da možda osmislimo zajedničke projekte na kojima bismo mogli raditi, jer mi se čini važnim da Zagrebačko i Mostarsko muftijstvo imaju tješnje veze. Imamo puno zajedničkih interesa, imamo puno zajedničkih projekata, pogotovo u procesima dijaloga. Mislim da Mostar, kao sredina takva kakva jeste, treba da bude inicijator i nositelj dijaloških ideja, promotor mira, suživota i tolerancije i da se iz Mostara može poslati najbolja slika ko su Bošnjaci, kakve odnose žele sa susjedima, šta i koliko mogu učiniti, jer smo mi narod koje se nama čega stidjeti. Mi smo narod puni ponosa i dostojanstva. Nikome ne mislimo zlo, ali tražimo da se, bar, prema nama ne usmjerava mržnja“, rekao je muftija Hasanović.



U tom smislu, kazao je, treba pronaći zajedničke aktere i uključiti sve zdrave snage da Mostar na čelu sa muftijom Dedovićem bude središte tog dijaloga i centar, rasadnik poruka mira. „Ako kao zagrebački muftija mogu biti dio te ekipe bit ću sretan, ako mogu kao odgovorna osoba za muslimane u Hrvatskoj i za položaj muslimana u Hrvatskoj biti dio te priče zdravih odnosa u Mostaru to bi me usrećilo“, dodao je. On se zahvalio muftiji Dedoviću na angažmanu izgradnje mostova prijateljstva i dijaloga među različitim konfesijama i narodima u Hercegovini. „Drago mi je da muftija u svom radu stalno uspostavlja te mostove saradnje i zajedništva. To će se u budućnosti prepoznavati sve više, jer dijalog nema alternative, a on je upravo osoba koja to promiče“, zaključio je muftija Hasanović.



Posjetu delegacije Mešihata IZ-e u Hrvatskoj Mostaru muftija Dedović ocijenio je izuzetno važnom i korisnom budući da se Mostarsko muftijstvo proteže i graniči dobrim dijelom sa Republikom Hrvatskom i da su i historijske veze naroda u tom dijelu međusobno prepletene, te da su ljudi upućeni jedni na druge. „Nama su dragocjenija iskustva koja muftija Hasanović sa svojim saradnicima ima. Važno nam je sve ono što on radi na polju dijaloga u međunarodnim tokovima. Taj impuls za nas u Mostaru i Hercegovini može biti dragocjen“, istakao je muftija Dedović.



