Zbog većeg odrona obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-408 Drvar-Martin Brod. U funkciji su alternativni pravci.

Arhiv / 24sata.info

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BIH. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Foča, Bihać-Bosanska Krupa, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.



Na autoputu A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktivnog klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman, kao i na mjestu radova, preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.



Zbog urušavanja potpornog zida na magistralnom putu M-14.2 Resanovci-Drvar, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



Zbog radova na rekonstrukciji rasvjete u tunelu Jajce II (M-5), u terminu od 07:30 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i u višim predjelima, a skrećemo pažnju na magistralni put M-16.2 Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, preko prevoja Makljen.



Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.



Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana očekuje se, kako na putevima u BiH tako i na graničnim prelazima.

.................................................

„VEŽI SE-SIGURNOSNI POJAS SPAŠAVA ŽIVOT“. Sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i zato VEŽITE SIGURNOSNI POJAS ZA VRIJEME VOŽNJE, BEZ OBZIRA KOLIKO KRATKO VOŽNJA TRAJALA !

.......................................................

Budite izvještač sa ceste. Obavijestite o obustavama saobraćaja, kao i drugim izmjenama u režimu saobraćanja, putem sms broja 062-090-080.

---------------------------------

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-14.2

Resanovci-Drvar, zbog urušavanja potpornog zida, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

M-16

Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-447a Moštanica-Bosanska Dubica, zbog slijeganja kolovoza u mjestu Božići, saobraćaj je obustavljen.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO

-Zbog sanacionih radova u ulici Glođina (od spoja sa ulicom Ćemerlina do spoja sa ulicom Toromanova) i u dijelu ulice Ćemerlina (od broja 18 do stepeništa) obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme radova alternativni pravci su Toromanova-Sagrdžije i Ćemerlina-Kečina-Sagrdžije.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog radova na rekonstrukciji/izgradnji Južne longitudinale na raskrsnici ulica Zvornička, Azize Šaćirbegović, Safeta Hadžića i Put Mladih Muslimana, saobraća se usporeno.

- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Hadži Bešireva, Nahorevska i Aleksandra Puškina.



MOSTAR

- Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita od raskršća sa ulicom Braće Brkić do Trga Ivana Krndelja, kao i od Lučkog mosta do parka Alekse Šantića.

(24sata.info)