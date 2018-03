Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović učestvovao je na najnovijoj panel diskusiji neformalne grupe građana zapadnog Balkana "Tiha balkanska većina" pod nazivom "Turizam, kultura i sport povezuju region" kao dio podrške Vijeća najnovijem izdanju EXIT festivala – Festivalu 84 koji je zvanično otvoren jučer na olimpijskoj planini Jahorini u blizini Sarajeva.

arhiv / 24sata.info

- Priča mog djetinjstva, nekada davno, je priča o povezanosti ljudi, razumijevanju i poštovanju. Voliti svoje i poštovati sve ostale treba da bude naš zajednički imenilac. S druge strane, takmičarski duh mladih ljudi, njihova volja da uče, otkrivaju i ostvaruju bolje rezultate vode region naprijed i nikako ne bi trebali biti utišani - rekao je Svilanović.



Osnivač EXIT-a i Festivala 84 Dušan Kovačević prvo je zahvalio na nagradi Šampion regionalne saradnje koju mu je dan ranije dodijelilo Vijeće za regionalnu saradnju, rekavši da mu to predstavlja izuzetnu čast, budući da je to prvo priznanje EXIT-ove društvene dimenzije i aktivizma kroz muziku.



Kovačević je također rekao da je Jahorina najbolje mjesto za udruživanje rada, tolerancije i sportskog duha, koji pokazuje da radeći zajedno ljudi mogu da postanu centar svijeta i dodao da je Festival 84 još jedan korak u pravcu daljnje integracije regije.



Legenda skijanja bivše Jugoslavije Bojan Križaj zahvalio je na prilici da bude dio ceremonije otvaranja tog značajnog događaja i dodao da je emotivno vezan za Jahorinu, gdje je ostvario svoje najveće uspjehe, ali i koja je postala stub njegove lojalnosti regionu. Jedan od njegovih uspjeha je upravo da je u životu i tokom karijere održavao kontakte s ljudima iz cijelog regiona, uprkos svim okolnostima.



Podrška Vijeća za regionalnu saradnju prvom izdanju Festivala 84 obuhvata i pravljenje dokumentarca o odnosima između mladih ljudi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji će biti snimljen tokom trajanja Festivala od 15. do 18. marta, saopćeno je iz RCC-a.

(FENA)