U narednim danima na području BiH očekuje nas oblačno vrijeme s kišom, a početak naredne sedmice bit će obilježen snježnim padavinama.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) sutra se u Hercegovini i na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje oblačno vrijeme s kišom, a u ostatku zemlje u većini područja kišovita jutra uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti tokom dana. Tokom večeri i u noći s petka na subotu padat će kiša u cijeloj zemlji.



"Očekivana količina padavina na jugozapadu Bosne i u Hercegovini od 20 do 50, na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovine lokalno od 60 do 80 litara po metru kvadratnom, a u ostatku zemlje od 2 do 10, na istoku Bosne od 15 do 25 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Hercegovini s jakim udarima. Jutarnje temperature će biti od 4 do 10, na jugu od 8 do 12 stepeni, a dnevne od 12 do 18 stepeni", rekao je meteorolog Bakir Krajinović iz FHMZ-a.



U subotu je također najavljeno oblačno vrijeme s kišom, a na istoku i sjeveroistoku Bosne tokom dana će uglavnom biti bez padavina i uz sunčana razdoblja. U večernjim satima, odnosno u noći sa subote na nedjelju u Krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg. Jutarnje temperature će biti od 4 do 9, na jugu od 10 do 14 stepeni, a dnevne od 6 do 12, na istoku i sjeveroistoku Bosne te u Hercegovini do 16 stepeni.



"I u nedjelju će biti uglavnom pretežno oblačno. U Bosni povremeno sa snijegom ili kišom, u Hercegovini s kišom, a padavina će biti u jutarnjim satima i tokom prijepodneva. Nove padavine se očekuju u večernjim satima i u noći s nedjelje na ponedjeljak. Jutarnje temperature će biti nešto niže i kretat će se od -3 do 3, na jugu od 5 do 9 stepeni, a dnevne od 1 do 6, na jugu od 9 do 14 stepeni", kazao je Krajinović.



Početkom naredne sedmice u području Bosne se očekuje kiša ili snijeg, dok će u Hercegovini padati samo kiša. U večernjim satima se u Bosni na nekim područjima očekuje susnježica ili snijeg.



Jutarnje temperature će biti od -3 do 2, na jugu od 6 do 11, a dnevne od -1 do 4, na jugu od 10 do 14 stepeni celzija.



(Klix.ba)