Ambasada Rusije u BiH saopštila je da se predstojeća moto-trka "Ruski Balkan" pokušava lažno predstaviti kao prijetnja bezbjednosti, te da je ova manifestacija zamišljena kao hodočašće sa stanicama kod manastira, crkava, te kulturno-istorijskih znamenitosti u Srbiji, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Ambasada Rusije u BiH / 24sata.info

Iz ruske Ambasade naglašavaju da je riječ o neodgovornim pokušajima da se vještački stvori napetost u BiH i ističu da je cilj motociklističke trke popularizacija zaboravljenih ili slabo poznatih mjesta koja su povezana sa ruskom istorijom i rusko-srpskim kulturnim vezama.



"Nažalost, u ovu neosnovanu kampanju uključeni su i organi BiH čiji je glavni zadatak mačanje bezbjednosti, a ne njeno potkopavanje. Ističemo da nije podnesen nikakav vjerodostojan dokaza za neosnovane optužbe na račun društvenih organizacija koje su registrovane u Rusiji", ističe se u saopštenju Ambasade Rusije u BiH.



Iz ruske Ambasade upozoravaju da baš ovakva neodgovorna djelatnost predstavlja prijetnju bezbjednosti, miru i stabilnosti, a ne apsolutno transparentan i otvoren kulturno-patriotski izlet.



"Osim državljana Ruske Federacije, u ovom događaju učestvuju i državljani drugih balkanskih zemalja - BiH, Srbije, Bugarske, Mekedonije i Crne Gore. `Noćni vukovi`, kao društvena patriotska organizacija, apsolutno su legitimni i predstavljeni u mnogim zemljama Evrope, a ne samo u Rusiji", navodi se u saopštenju.



U Ambasadi Ruske Federacije ističu da je sa stanovišta međunarodnog prava neznatno i ne može služiti kao dokaz to što su članovima "Noćnih vukova" pojedine zemlje uvele jednostrane sankcije, polazeći od svojih vještačkih razloga.



"Samo bolesna i zlonamjerna mašta može povezati karakter putovanja i sastav učesnika sa `prijetnjama bezbjednosti`. Tu je vidljiva želja nekih medija, koji su osnivani i posluju uz pomoć grantova iz dobro poznatih izvora, da potkopaju društvenu stabilnost u BiH, isfabrikovanim informacijama", ističe se u saopštenju.



U Ambasadi Rusije smatraju da to nije najispravniji, niti najodgovorniji pristup, čak u uslovima predizborne borbe, koja je u toku.



"Pozivamo odgovorne institucije BiH, međunarodnu zajednicu, medije, te civilno društvo na odgovornost prilkom objavljivanja, širenja i komentarisanja informacija, te na izbjegavanje neosnovanih i nepotvrđenih izjava i spekulacija koje mogu predstavljati prijetnju javnom miru i bezbjednosti", ističu iz ruske Ambasade.



U Ambasadi Rusije u BiH izražavaju žaljenje što se novinari u Federacije BiH, kada je riječ o motociklističkoj trci "Ruski Balkan" koja se održava od 19. do 28. marta i koja će prolaziti i kroz BiH, nisu bavili suštinskim pitanjima, nego su javnosti predstaviili "užasnu mješavinu glasina, dosjetki i nepravdi".



"Za nas je nerazumljivo zašto se za komentare o ovom pitanju nisu obratili nama, nego diplomatskim predstavništvima drugih zemalja", ističu u Ambasadi Rusije, uz napomenu da bi to bilo logično ako je namjera autora bila istinito izvještavanje.



(24sata.info)