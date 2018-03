Priroda je progovorila - Festival 84 nastavlja olimpijski duh na Jahorini! Stariji građani pamte kako je poslije velike neizvjesnosti, u posljednji čas, doslovno noć uoči Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, na Jahorini palo preko metar snijega.

Foto: 24sata.info

Nakon što su mnogi proteklih dana gledali kako se snježni prekrivač povlači sa olimpijske planine, priroda je odlučila da ponovo umiješa i noć uoči prvog Festivala 84, obilnim snijegom prekrije planinu! Poslije ovog fenomena, “Spust mira i prijateljstva”, kojim je svečano otvoren Festival 84, dobio je potpuno novu, još snažniju društvenu, ali i prirodnu dimenziju! Povorku od 84 skijaša iz svih dijelova bivše Jugoslavije, predvodila je legenda jugoslovenskog skijanja Bojan Križaj. On je lično zapalio novi olimpijski plamen i to sa originalnom bakljom Zimskih olimpijskih igara 1984. godine koju je specijalno za ovu priliku, lično donio direktor Olimpijskog muzeja u Sarajevu, Edin Numankadić. Simbolično, na mjestu gdje su 1984. godine održane Zimske olimpijske igre, danas ponovo gori, ovaj put festivalski plamen i podsjeća na velika, zajednička dostignuća cijelog regiona.



Predvodnik "Spusta mira i prijateljstva", Bojan Križaj ovom prilikom izjavio je: "Ja vidim povezivanje sporta i turizma u regionu kao veliku priliku za zajednički razvoj. Mi ljudi znamo bolje da se organizujemo u međusobnoj saradnji i povezivanju nego što to uspijeva političarima!"



Dušan Kovačević, osnivač Exita, istakao je da mu je veliko zadovoljstvo da proglasi peti festival u velikoj Exitovoj festivalskoj porodici otvorenim: "Festival 84 nosi simbolično ime godine u kojoj je cijeli svijet gledao jedno od najvećih dostignuća nekadašnje Jugoslavije i podsjeća šta sve možemo da postignemo kad smo ujedinjeni. Uz olimpijski donosimo i duh Exita, i naredna tri dana čeka nas ona ista energija sa tvrđave, koja se od jutros širi planinom na koju pristižu ljudi iz svih krajeva regiona".



Direktor Olimpijskog centra Jahorina, Dejan Ljevnaić, nije krio zadovoljstvo pred okupljenim novinarima: "Veoma sam sretan da vidim kako danas Jahorina vraća svoj prijašnji sjaj poput ovog plamena koji smo sa Exitom vratili na olimpijsku planinu. Veliku zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srpske i Ministra trgovine i turizma. Koliko Exit znači za Jahorinu i cijelu privredu ovog regiona govori to da će u narednim danima na Jahirni biti dnevno preko 10.000 posjetilaca, dok je u prošlim sezonama u ovo doba bilo jedva 1.000 posjetilaca."



Od samog osnivanja, EXIT ima jaku društvenu misiju, premoštava kulturološke, političke i druge različitosti, spaja region i nudi duh tolerancije, razumijevanja i prosperiteta. Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council) prepoznao je značaj EXIT festivala u regionalnom povezivanju i sinoć u Sarajevu EXIT timu dodijelio nagradu Šampion regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu! Nagradu je osnivaču EXIT festivala Dušanu Kovačeviću zvanično uručio generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Goran Svilanović, tom prilikom izjavivši: "Na EXIT festival išao sam još prije više od deset godina i veliko mi je zadovoljstvo da pozovem večeras čovjeka koji je i tada bio osnivač i ime EXIT festivala i da mu čestitam. Svih ovih godina EXIT je pravi šampion regionalne saradnje, budući da, postoji ne samo u Novom Sadu, već i u Crnoj Gori, Rumuniji, Hrvatskoj, a već koliko sutra postojaće i u Bosni i Hercegovini uz prvi Festival 84 koji će osvježiti uspomenu na velike dane ovog grada i ove zemlje, na Zimske olimpijske igre 1984."



Važnost jedinstva i razvijanje turističkog, kulturnog i sportskog potencijala u cilju povezivanja regiona, tema je od izuzetne važnosti o kojoj će se danas od 16 sati, uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju, govoriti na panel diskusiji “Tihe balkanske većine”, pod nazivom “Turizam, kultura i sport povezuju region”! Govornici će biti Bojan Križaj, zatim Dušan Kovačević, osnivač Exita i Festivala 84, Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, Majda Mujanović Babović, predsjednica Skupštine Inkubatora društvenih inovacija „MUNJA“ iz Sarajeva i Nemanja Cvetković, osnivač NVO “Balkanac”. Sa ovim panelom je i zaokružena svečana ceremonija otvaranja koja je organizovana je uz podršku Ambasade SAD u BiH.



Nezaboravan dnevni parti dobrodošlice na Festivalu 84 uveliko je u toku! Addiko Jump Stage i Switch Stage od 11 sati rade punom parom. Jasmine Palavra i Royal Wolf prvi su izvođači koji su zagrijali publiku Festivala 84, a ovog četvrtka pridružuju im se i Mahir Beathouse, Eduy, Drop Department i Alexander de Funk.



Od sutra, 16. marta, na Jahorini biće otvorene sve staze i svih pet dnevnih i noćnih bina! Žurka će početi već u jutarnjim časovima, da bi nas za večernje finale, od 13h zagrijavali Marko Nastić b2b Dejan Milićević na bini Vučko Main Daily Stage. Prvi dan Festivala 84 kulminiraće nastupom neprikosnovenih repera iz grupe Bad Copy na glavnoj bini festivala, a potom i jakim tehno zvukom slovenačke legende Umeka i DJ velikane Jorisa Voorna i Partica Baumela, kao dok će posjetioci Super G Afterparty bine moći da dočekaju snježno jutro uz muzičare kao što su Billain, Woodie, Forest People i Worda!



Još samo večeras do ponoći dostupne su vikend ulaznice sa 20% popusta po cijeni od 49 KM i dnevne ulaznice za petak ili subotu po cijeni od 29 KM, dok će cijena ulaznice na kapijama Festivala 84 od sutra biti viša. Ulaznice se prodaju putem prodajne mreže Kupikartu.ba.

