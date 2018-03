Kod još tri pacijenta na području Republike Srpske utvrđeno je da su zaražena morbilima, odnosno ospicama, a s obzirom na to da su od dosadašnjih ukupno pet prijavljenih slučajeva, u Istočnom Sarajevu zabilježena tri povezana i jedan pojedinačni, Dom zdravlja u tom gradu jučer je prijavio epidemiju ove zarazne bolesti.

Ilustracija / 24sata.info

Rano otkrivanje



- Nakon što su početkom marta u RS prijavljena dva pacijenta oboljela od morbila, u Vlasenici i Istočnom Sarajevu, analizom uzoraka dostavljenih 13. marta iz bolnice Kasindo u Institutu za javno zdravstvo RS je za još tri pacijenta potvrđeno da su pozitivna na virus morbila – saopćeno je jučer iz Instituta.



Kako su naveli, riječ je o pacijentima koji su rođeni 2016., 1993. i 1992. godine.



Institut je, u saradnji s Regionalnim centrom u Istočnom Sarajevu, uspostavio kontakt sa svim relevantnim institucijama i porodicom oboljelih i poduzete su sve potrebne mjere za rano otkrivanje oboljenja i sprečavanje širenja epidemije.



- Jedina i najefikasnija mjera je vakcinacija MRP vakcinom - navodi se u saopćenju Instituta.



Na području Federacije BiH od početka godine prijavljeno je sedam slučajeva ospica, od čega je kod jedne osobe to klinički potvrđeno.



- Ovi slučajevi nisu povezani, tako da nema elemenata za proglašenje epidemije – rečeno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.



Još jednom su upozorili na nizak procent vakcinisanih MRP cjepivom, jer bi obuhvat trebao biti 95 posto, a kod nas je lani bio samo 63,5 posto. Takvo stanje, upozoravaju stručnjaci, pogoduje širenju epidemije.



Zemlje regiona



S ovim problemom suočavaju se i zemlje regiona, ali i neke evropske zemlje.



Ospice su se pojavile na sjeveru Kosova u novembru prošle godine i epidemija se proširila u centralni dio Srbije, gdje se dnevno registrira od 40 do 100 zaraženih. Do sada je u Srbiji zabilježeno 11 smrtnih slučajeva.



Najnoviji slučaj zabilježen je jučer u Nišu, a umrla je 33-godišnja pacijentica S. M., koja se liječila na tamošnjoj Klinici za infektivne bolesti.





(Avaz)