Sindikat ljekara Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je otvoreno pismo javnosti u kojem se pojašnjava zašto je taj sindikat najavio stupanje u generalni štrajk 19. marta.

Foto: FENA

U pismu se navodi da je trenutna plata ljekara u HNK 1.100 maraka, da je satnica dvije konvertibilne marke te da, naprimjer, ljekar specijalist u Sarajevu ima platu 2.015 maraka, a u Konjicu 1.350 maraka.



"Ne rade ljekari svoj posao radi novca samo, jer da su htjeli zaraditi, mogli su se baviti puno unosnijim poslom, npr. politikom. Ono što ljekari rade ne može se ni platiti ni naplatiti. Koliko biste vi naplatili Bajram ili Božić sa svojim bližnjima? Možda je to posljednji Božić vašeg oca ili prvi Bajram s vašom bebom. Koliko on košta?“, poručuju u svom otvorenom pismu.



Dalje se navodi kako posao ljekara podrazumijeva svakodnevno učenje te da posao ljekara ne prestaje kada radno vrijeme završi.



"Ne želimo mi samo povećanje za sebe. Mi radimo svoj posao koliko možemo i dajemo najbolje od sebe. Bez medicinskih sestara i tehničara ne možemo. Oni rade težak posao i često neprimjetan. I imaju svoj sindikat i bore se svojim snagama za svoja prava koja im pripadaju. I ne, ne želimo u Njemačku, ni u Austriju, Hrvatsku, ni bilo gdje nas kolege zovu. Dođite, ovdje vam sve pružaju, u mjesec dana zaradit ćete godišnju platu. Ne želimo ići. Štrajkovali su naši mentori i profesori koji su pred penzijama, svoje znanje su prenosili nama. Želimo ostati uz svoj narod i prava jednaka onima naših kolega udaljenih 40 kilometara i 600 KM od nas“, stoji dalje u otvorenom pismu.



Dodaje se kako su ljekari povrijeđeni jer im se uskraćuju prava koja su omogućena njihovim kolegama diljem Federacije.



"Dosta nam je bilo šutnje. Ne tražimo ništa više nego što imaju ostali. Pridružite nam se u moralnoj podršci i razumijevanju tokom naše borbe za odbranu dostojanstva struke, ukoliko naravno smatraš da smo to zaslužili. Unaprijed hvala!“, stoji na kraju otvorenog pisama Sindikata.





(fena)