Na portalu 24sata.info 17.4.2017.godine objavljena su dva teksta u kojima se potpuno neosnovano prozivaju Mario i Hrvoje Marijanović iz Stoca u kojima su naznačeni i prikazani da su prijetili i mahali pištoljem, što nije tačno i ne odgovara utvrđenim činjenicama koje su zabilježili i policijski službenici iz Stoca koji su izvršili uviđaj. Autor spomenutih tekstova Nermin Bise služio se neprovjerenim i netačnim informacijama koje je dobio samo od jedne strane i to od pojedinaca iz spomenute ulice koji su mu lažno ispričali događaj koji se desio (imena poznata redakciji i prozvanim), a da pri tome nije zatražio mišljenje i druge strane, u ovom slučaju, neopravdano prozvanih obitelji Marijanović, kao ni Policijske službenike koji su sve to uredno zabilježili.



U navedenim tekstovima iznesene su tvrdnje koje su neistinite čime je nanesena šteta ugledu Marija i Hrvoja Marijanovića. Netačni su navodi iz spornog teksta da je Mario Marijanović pokazivao pištolj za pojasom pred Mirsadom Medar i upućivao joj prijeteće riječi, kao što su netačni navodi iz drugog teksta gdje se navodi da je to radio Hrvoje Marijanović. Sadržaji ova dva teksta, koja je napisao isti autor su u međusobnoj koliziji i jedan drugog demantuju.



Istina je da nijedan od njih nije imao verbalni kontakt sa Mirsadom Medar, niti bilo s kim iz ulice, niti je ijedan od njih pokazivao pištolj za pojasom, niti prijetio s njim, a to znači da su neistiniti navodi iz tekstova na portalu 24sata.info da su Mario i Hrvoje Marijanović na bilo koji način se ponijeli ne primjereno. Mario Marijanović je ugledni privrednik u Stocu, direktor je društva ''Stolpak'' d.o.o. Stolac i uživa ugled i poštovanje u široj društvenoj zajednici. Hrvoje Marijanović je umirovljenik koji je svoj radni vijek proveo u firmi ''Metal'' Stolac kao radnik i poslovođa u proizvodnji. Živi povučen život sa svojom obitelji i uživa ugled časnog i poštenog građanina Stoca koji nema mrlje u svom životu.



Spornim tekstovima već spomenuti Marijanovići neistinito su prikazani kao incidentne i nasilne osobe koje su pištoljem prijetili nezaštićenoj ženi, što za njih predstavlja tešku klevetu. Novinar je bez ikakvog povoda neistinito prikazao kao nasilne osobe, što znači da je iznošenjem neistinitih činjenica nanesena šteta njihovom ugledu i nanesena im je teško nadoknadiva nematerijalna, odnosno moralna šteta čime su im povrijeđeni čast i ugled. Uz Nermina Bisu najviše se još trebaju stiditi oni koji su svjesno takve lažne informacije dali novinaru Bisi.



Novinar Nermin Bise nije postupio po osnovnim profesionalnim normama koje spadaju u temeljnu odgovornost novinara. Uz svo uvažavanje novinarskih prava i obaveza, novinar u ovom slučaju nije provjeravao sve činjenice i kontaktirao sve strane u svom tekstu, nego je u pisanju svog teksta imao senzacionalistički pristup sračunat na potpunu diskreditaciju Marija i Hrvoja Marijanovića.



Redakcija portala 24sata.info i autor spornih tekstova priznaju da su u ovom slučaju nasjeli na neistinite informacije koje nisu provjerili, niti su kontaktirali drugu stranu, kao ni Policijske službenike te ovom prilikom izražavaju žaljenje zbog svih posljedica koje je tekst mogao nanijeti ili je nanio Mariju i Hrvoju Marijanoviću kojima ovom prilikom upućujemo i riječi isprike i izvinjenja.

(24sata.info)