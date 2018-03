Ministar za pitanja branitelja Federacije BiH Salko Bukvarević izjavio je u srijedu u Travniku da što prije treba riješiti osnovno osiguranje za bivše branitelje koji su u stanju potrebe, a osobito za one koje je, kako je kazao, sustigla starost, a nisu ostvarili nikakva druga primanja.

- Termin braniteljski dodatak bi se morao odnositi na sve branitelje, a naš prijedlog je da se, u skladu s mogućnostima, riješi osnovno osiguranje za one koji su u stanju potrebe. To su bivši branitelji koji nemaju nikakve prihode, muškarci u dobi od 60 i više godina i žene s 50 i više godina, kojima bi iz proračuna trebalo osigurati minimum 25 posto prosječne plaće - kazao je Bukvarević novinarima nakon sastanka s predstavnicima vlasti SBŽ-a, Uprave za pitanje branitelja, braniteljskih udruga te načelnicima općina.



Kako je kazao, na sastanku su izneseni različiti pogledi o Nacrtu zakona o pravima demobiliziranih branitelja, ali je postignuta suglasnost da on što prije treba biti u parlamentarnoj proceduri.



- Izneseni su različiti pogledi, te određeni amandmani, ali je najvažnije da smo suglasni da zakon što prije treba biti u parlamentarnoj proceduri. Kroz javnu raspravu dalje ćemo rješavati sva otvorena pitanja i eventualne amandmane, te različita viđenja o tome koju kategoriju branitelja on treba obuhvatiti - istaknuo je ministar.



Dodao je kako se na sastanku razgovaralo i o registru branitelja, odnosno načinima koje zakon predviđa kako bi on bio stavljen na uvid, te o federalnom zakonu o braniteljskim udrugama od posebnog društvenog značaja, čije bi usvajanje definiralo reprezentativne udruge branitelja.



Bukvarević je, također, naglasio da sporazum koji je postignut prošle godine predviđa da se, u sljedećih pet godina kroz dodatnih sto milijuna maraka, osigura adekvatno rješavanje zahtjeva demobiliziranih branitelja.



- Međutim, svi oni koji predstavljaju demobilizirane branitelje, a osobito ovdje u SBŽ-u, trebaju zajedno sjesti i definirati svoje zahtjeve i prioritete, jer su oni trenutno različiti - rekao je.



Skupina demobiliziranih branitelja iščekivala je ishod današnjeg sastanka ispred zgrade županijske vlade SBŽ-a na, kako su rekli, mirnom prosvjedu.



- Bio sam na današnjem sastanku i moram reći da nismo zadovoljni situacijom. Amandmanima na zakon o demobiliziranim braniteljima tražimo da se uvede braniteljski dodatak, ma kako se on zvao, ali da bude namijenjen onima koji su na birou i nemaju nikakvih primanja. Također, tražimo da se sve svede na jednu udrugu demobiliziranih branitelja - kazao je novinarima Armin Plivčić, jedan od predstavnika braniteljskih udruga.

