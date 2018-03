Kantonalni sud u Mostaru donio je pravosnažnu presudu prema kojoj Hypa Addiko banka jednoj kompaniji iz Bihaća mora isplatiti milion KM .

-Riječ je o pretplatama u kursnim razlikama i obračunatim kamatama, plus sudskim troškovima i zateznim kamatama. Ne znam da li da se smijemo ili plaćemo. Ovo je kruga našeg sedmogodišnjeg truda i rada, stotina neprospavanih noći, stotine hiljada pređenih kilometara, kombi dokumentacije – kazao je za Avaz.ba Kemal Duraković, predsjednik Udruženja korisnika kredita u švicarskim francima “Švicarac”



On ističe da je ovakva presuda morala biti donijeta, jer nakon dvije presude Evropskog suda u sličnim situacijama, moralo se odlučiti – hoće li prevarene štetiše obeštetiti banka ili država.



Od 2006. do 2008. godine, prema evidenciji Udruženja, kredite u švicarskim francima podiglo je 9.802 građana.



Iz UKK Švicarac ističu da je u proteklih nekoliko godina čak "23 ljudi, korisnika kredita u CHF-u diglo ruku na sebe.



