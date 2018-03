Studenti američkog Univerziteta Yale danas su posjetili kompaniju Bosnalijek Sarajevo u okviru studijskog putovanja po zemljama regije.

Foto: FENA

Direktor prodaje Bosnalijeka Ekrem Turajlić održao je predavanje i naveo da im je velika čast i zadovoljstvo da drugu godinu zaredom prime delegaciju i polaznike MBA studija s tog prestižnog američkog univerziteta.



Rekao je da su studenti, kao i prošle godine, postavili mnogo pitanja o kompaniji, o tome kako posluje, kako se razvija i uvodi nove terapije, do načina plasiranja proizvoda na tržišta. Također, diskutovali su o razvojnim planovima i prodaji Bosnalijekovih proizvoda kako u BiH, tako i širom svijeta.



- Bosnalijek je kompanija koja sarađuje sa brojnim akademskim institucijama u zemlji i svijetu i otvara svoja vrata za posjetu i praksu, te za izradu diplomskih, magistarskih i postdiplomskih radova. To je naša dugogodišnja tradicija koju ćemo njegovati i u budućnosti. S obzirom na to da se studenti sa prestižnog Yalea vraćaju u Bosnalijek, radujemo se da i ova posjeta prerasta u jednu lijepu tradiciju - rekao je Turajlić.



Profesorica organizacionog ponašanja na Univerzitetu Yale Ivana Katić istakla je da je ovo druga godina u kojoj organizuju ovakve posjete, te da im je u fokusu posjeta studenata uspješnim kompanijama, startupovima i određenim državnim i međunarodnim institucijama.



Studenti su naveli da je predavanje bilo interesantno, te da ih je posebno iznenadilo da 67 posto zaposlenih u Bosnalijeku čine žene, što u SAD-u nije česta pojava.



Nakon Sarajeva američki studenti će posjetiti Beograd i Zagreb.



(FENA)