Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je danas da dodatne probleme u pogledu ilegalnih migranata predstavlja što se njihov koridor, koji je bio aktuelan samo prema Trebinju, proširio prema Višegradu odnosno istočnom dijelu zemlje.

- Sada imamo dosta širok dio granice, kroz koju oni ulaze, te nam to stvara ozbiljne probleme. Ipak, stanje u BiH nije alarmantno, jer mi upravljavamo tom krizom. Još uvijek nismo u toliko složenoj situaciju da moramo aktivirati plan vezan za migracijsku krizu - istakao je Mektić na pres-konferenciji u Sarajevu.



Prema informacijama UNHCR-a na prostoru između Grčke i BiH nalazi se između 45.000 i 50.000 migranata.



- S obzirom da se situacija u Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj kvalifikuje kao stabilna situacija i da funkcioniše sporazum između Turske i Evropske unije pretpostaviti je da navedeni broj migranata ima namjeru da ide na potezu zapadnog Balkana od Turske prema Grčkoj, iz Grčke prema Albaniji, iz Albanije u BiH. O ovom problemu sam više puta govorio, a ukazat ću na to i na sutrašnjoj konferenciji u Sloveniji, na kojoj će prisustvovati visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini - najavio je Mektić.



Potcrtao je da BiH sve aktivnosti u vezi s ilegalnom migracijom koordinira s međunarodnim organizacijama poput UNHCR-a i Crvenim krstom.



S druge strane, Mektić nije zadovoljan saradnjom sa zemljama zapadnog Balkana ističući da se ne poštuju sporazumi o readmisiji.



- Tu se više gleda ko će veći dio tog problema prebaciti susjedu – mišljenja je Mektić.



Pored toga što kaže da se značajno povećava broj ilegalnih migranata, naglašava da se značajno povećava i broj pokušaja ilegalnog prelaska, gdje Granična policija BiH uspješno otkriva ilegalne migrante i ne dozvoljava im ulazak u BiH.



Ministar sigurnost BiH skrenuo je pažnju da se ne riješava problem u pogledu jačanja Granične policije pri čemu je konstatovao da je "jedna petina nepopunjenih radnih mjesta policijskih službenika u Graničnoj policiji, a to je 500 službenika“.



- Na taj način iscrpljujemo ljude na način da ih s jednog dijela granice pomjeramo na drugi dio granice i tako oslabimo na određenom dijelu granice, što nikako nije dobro jer nam se širi pojas ulazaka migranata – zaključio je Mektić.



