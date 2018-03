Veoma je bitno naglasiti da država BiH treba da dobije članstvo, a ne OSBiH, odnosno OSBiH su samo dio ukupnog bh. društva koji svojim naporima doprinosi na putu BiH ka euroatlantskim integracijama koji uključuju i aktiviranje MAP-a kao posljednje stepenice prije punopravnog članstva BiH u NATO, izjavio je u intervjuu za današnje Oslobođenje načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Senad Mašović.

Foto: FENA

- U tom pogledu moram istaći da su OSBiH u dosadašnjem periodu uradile dosta ka ispunjavanju svojih obaveza u sklopu sveukupnog napora koji ulaže država BiH ka ostvarivanju navedenog cilja - naglasio je.



Po njegovim riječima, ovo se, prije svega, odnosi na rješavanje viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava, gdje su OSBiH u proteklih nekoliko godina ostvarile bitne rezultate i došle u situaciju da u naredne dvije godine uspostave permanentan proces praćenja životnog ciklusa municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES) i tako smanje mogućnost za neplanirane eksplozije na minimum i samim time poboljšaju sigurnost kako građana, tako i okruženja.



Oružane snage BiH su u dosadašnjem periodu učestvovale i još učestvuju u UN, NATO i EU mirovnim misijama, počevši od Etiopije i Eritreje, preko Iraka do Afganistana, Konga, Malija i Centralnoafričke Republike.



- Do danas, u naprijed navedenim misijama, učestvovalo je oko 1.300 pripadnika OSBiH. Ovo je važno naglasiti, jer učestvovanje OSBiH u navedenim misijama bitno je uticalo na promjenu imidža države na međunarodnom planu. Oružane snage BiH kontinuirano učestvuju u međunarodnim vježbama (NATO, UN, EU), koje se realizuju na nivou država članica regionalnih inicijativa (A5, B9) i vježbama koje organizuju zemlje u okruženju. U prosjeku, godišnje na međunarodnim vježbama učestvuje oko 200 pripadnika OSBiH - rekao je Mašović.



Kao uslov za aktiviranje Akcionog plana BiH za članstvo u NATO-u, naveo je on, u ovom momentu uglavnom se spominje samo knjiženje perspektivnih vojnih lokacija na državu BiH. Do kraja januara 2018. na teritoriji FBiH izvršeno je knjiženje skoro svih vojnih lokacija i potrebno je isto uraditi sa vojnim lokacijama u RS-u.



- Posmatrajući situaciju sa aspekta mogućeg brzog uknjižavanja preostalih vojnih lokacija, mislim da je ostvaren nivo knjiženja koji je u aktualnim okolnostima objektivno moguć. Smatram veoma bitnim naglasiti da različite analize, naučni radovi, analitike i procjene, zaključci sa konferencija i foruma, pokazuju da je ulazak u NATO bilo kojoj njenoj članici donio prije svega ekonomski, a onda i socijalni i sigurnosni prosperitet. Nedvojbeno je da sigurnosni kišobran, koji je garantovan članstvom u NATO-alijansi, predstavlja značajan mehanizam za stvaranje sigurnosnog ambijenta kao garanta za investicijska ulaganja. Osim toga, aktivacija MAP-a stvorit će pretpostavke i mogućnosti za dalju harmonizaciju različitih propisa sa EU, a koji će biti važni za BiH na njenom putu ka članstvu u EU. Imajući u vidu navedeno, jasno je da je ulazak u NATO imperativ za državu, a ne samo za vojsku, kako se to često interpretira - rekao je, između ostalog, Mašović za Oslobođenje.



(FENA)