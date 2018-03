Spomen-ploča na Mostu Suade i Olge, posvećena prvim žrtvama opkoljenog Sarajeva, nije nestala, već je odnesena na restauraciju zbog dotrajalosti i oštećenja. Ova informacija, objavljena na službenim stranicama Grada Sarajeva, odagnala je zabrinutost građana koji su u večernjim satima primijetili da je na mostu nema.

Foto: Avaz

"Gradska uprava Grada Sarajeva izdvojila je sredstva za restauraciju spomen-ploče na Mostu Suade i Olge. Zbog dotrajalosti i oštećenja, ploča će danas biti privremeno skinuta te nakon sanacije, vraćena krajem ovog mjeseca", kaže se u saopćenju Gradske uprave.



Grad Sarajevo preuzeo je obavezu da obnovi ovo spomen-obilježje posvećeno našim heroinama Suadi i Olgi, jednima od prvih žrtava agresije na naš grad, dodaje se u saopćenju.



Na mjestu gdje je do sada stajala spomen-ploča, večeras se nalazi samo cvijeće. To je vjerovatno nagnalo neke građane da taj slučaj prijave policiji.



Kontaktirali smo i MUP Kantona Sarajevo (KS), iz kojeg su nam potvrdili da su dojavu o nestanku ploče zaprimili u 19.25 sati.



- Urađen je uviđaj i radimo na pronalasku lica koja bi se mogla dovesti u vezu s nestankom spomen-ploče - rečeno nam je u Operativnom centru MUP-a KS, iz kojeg su naveli da im se nisu javljale osobe iz nadležnih institucija kako bi im eventualno pojasnile o čemu se zapravo radi.



Most Suade i Olge povezuje dvije obale rijeke Miljacke u sarajevskom naselju Marindvor.



Ime je dobio po Suadi Dilberović i Olgi Sučić koje su na tom mjestu hicima iz snajperskog oružja ubijene 5. aprila 1992. godine.



(Avaz)