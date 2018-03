U Bosni i Hercegovini će do kraja marta preovladavati nestabilno vrijeme, uz naizmjenične smjene sunca i oblaka praćenih kišom.

Ilustracija / 24sata.info

Od srijede do kraja ove sedmice pretežno oblačno vrijeme, povremeno praćeno grmljavinom. Mjestimično će se i sunčeve zrake probijati kroz oblake.



Prosječne jutarnje temperature kretat će se između -2 i 10 stepeni. Najviše dnevne temperature između 3 i 15 stepeni.



Vrijeme od 18. do 24. marta



Oblačno s kišom i grmljavinom, uz povremene sunčane intervale, bit će i naredne sedmice.



Povremeno će se pojaviti i pahulje.



Ni naredne sedmice temperature neće ići u veliki minus. Najhladnije će biti tokom noći, kada će se živa u termometru spuštati i do petog podioka ispod nule.



Jutarnje temperature od -1 do 2 stepena, na jugu do 10. Najviše dnevne temperature između 3 i 11 stepeni. Nešto više padavina očekuje se sredinom sedmice.



Posljednja sedmica marta



Između 25. i 31. marta očekuje nas nestabilno vrijeme, ali uz nešto više temperature.



Početkom sedmice padavine će biti nešto izraženije, dok će od utorka, 27. marta, obim padavina biti manji.



Jutarnje temperature kretat će se između 0 i tri stepena, dok će prosječne dnevne temperature biti oko 11 stepeni.



(Avaz)