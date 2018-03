Mladi iz Višegrada i okoline na "Danu otvorenih vrata", održanom danas u okviru projekta PRO-Budućnost, tokom zajedničkog druženja imali su priliku posjetiti Carevu džamiju i hram Svetog Cara Lazara, te zgradu u kojoj je od 1905. do 1945. godine bila smještena sinagoga.

Foto: 24sata.info

Mladi nisu krili zadovoljstvo posjetom i zajedničkim druženjem iz kojeg su, kažu, naučili mnogo toga.



"Neznanje rađa predrasude i zato je bitno da se upoznajemo sa drugim i drugačijim. Većina mojih prijatelja i ja nismo imali priliku posjetiti džamiju, danas sam vidjela kako izgleda, čula sjajne poruke koje su nam poslali hodža i naš pop i sama sam otklonila neke predrasude i nejasnoće koje sam imala", kaže Marija iz Višegrada.



Muhamed iz Međeđe kaže da je imao priliku posjetiti crkvu tokom školske ekskurzije, ali da mu druženje i poznanstvo sa vršnjacima bez obzira na narod ili religiju nikada nije predstavljalo problem.



"U Višegradu sam završio osnovnu i srednju školu, nikada nisam imao problema, svi smo se družili bez razlike i bili kao jedno. Nismo ni razgovarali o događajima koji su bili prije, prošlost nas ne zanima, gledamo u budućnost", kaže Muhamed, a mnogo novog naučile su i, kažu, nose lijepe dojmove Milana i Jovana iz Višegrada, Fahrudin iz naselja Kosog Polja, Adnan iz Okrugle...



Domaćin mladima u Carevoj džamiji bio je Esad ef. Grabus, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Višegrad.



"Želim da danas s ovog mjesta pošaljemo poruku da želimo, možemo i radimo na tome da budemo bolji ljudi. Da se svi zajedno okrenemo onome što je dobro i korisno, da jedni druge razumijemo, da unapređujemo svoja znanja i da vjerujemo u bolje sutra za sve nas", kazao je ef. Grabus, nakon čega su se učesnice i učesnici uputili prema hramu Svetog Cara Lazara gdje ih je dočekao sveštenik Aleksandar Topalović.



"Upoznavanje drugog i drugačijeg značajno je i zato je bitno da vi kao mladi ljudi upoznate one koji su u drugoj vjeri. Sve vjere su za mir i da su se iskreni vjernici pitali, ne bi bilo ratova. Naša uloga je naučiti da smo svi ljudi, da propovijedamo ljubav, a ne mržnju", kazao je mladima Topalović.



Ispred zgrade u kojoj je od 1905. do 1945. bila smještena Jevrejska sinagoga, učesnicama i učesnicima kraće predavanje o Jevrejima u Višegradu održala je Divna Vasić, profesorica književnosti i jezika u Srednjoj školi "Ivo Andrić" u Višegradu.



"Sinagoga u Višegradu bila je jedna od najljepših sinagoga u BiH i ponos jevreja Višegrada. Prema dostupnim podacima u Višegradu je 1921. živjelo 300 Jevreja, koji su aktivno doprinosili razvoju grada, u naselju pod Bikavcom, gdje je i sinagoga, su bile njihove kuće, imali su radnje i iza sebe ostavili veliko kulturno naslijeđe. Većina Jevreja Višegrada je pobjegla pred početak Drugog svjetskog rata, oni koji su ostali odvedeni su 1943. u Bergen Belsen, a nakon rata se samo jedna porodica vratila i to porodica čovjeka koji je bio u partizanima. Sinagoga je nakon rata 1945. prepisana u vlasništvo opštine", ispričala je profesorica Vasić.



"Ovakva zajednička druženja su višestruko značajna. Mladi se upoznaju sa različitostima, upoznaju se sa kulturnim naslijeđem ovih prostora koje nažalost nerijetko prepuštamo nemaru i zaboravu i posebno mi je drago što su mladi sami izrazili veliku želju da učestvuju. Mislim da bi ovakve stvari trebale biti praksa", kaže profesorica Vasić.



"Dan otvorenih vrata" održan je u organizaciji Međureligijskog vijeća u BiH, u okviru projekta PRO-Budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji realizuje Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzla, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Nansen dijalog centrom Mostar i Međureligijskim vijećem u BiH.



(24sata.info)