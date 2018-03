Šef medijske službe američke komande za Evropu Juan Martinez potvrdio je za Tanjug da je general američke vojske za Evropu Curtis Scaparrrotti 8. marta pred američkim Senatom govorio o izazovima povezanim s 'lošim utjecajem" i 'manipulacijom' Rusije u Evropi, a 'posebno u Srbiji i na Balkanu'.

Curtis Scaparrrotti / 24sata.info

Njegove primjedbe i komentari tokom izlaganja pred Vojnim odborom američkog Senata fokusirali su se na 'važnost NATO saveza, izazove povezane s ruskim malignim utjecajem i naporima Rusije da utječe i manipulira evropskim narodima, posebno u Srbiji i na Balkanu, kao i na opredjeljenju zapovjedništva SAD za Evropu u borbi protiv terorizma'.



Na pitanje Tanjuga upućeno sjedištu NATO-a u Bruxellesu da objasne stav generala Scaparrottija koji je identificirao Srbiju i srpski narod na Balkanu kao 'najveći problem', Martinez je rekao da je zapovjedništvo oružanih snaga SAD-a za Evropu u potpunosti predano svojim evropskim partnerima i NATO saveznicima i da je transparentno u svom radu.



Martinez je Tanjugu dostavio cijeli transkript razgovora koji je general Scaparrotti imao s predstavnicima Odbora za oružane snage američkog Senata. U dokumentu se navodi da je general Scaparrotti rekao da je zabrinut zbog budućeg miješanja Rusije na Balkanu.



"Oni su uključeni u gotovo sve aspekte Evrope, na jedan ili drugi način. Regija za koju sam ja danas zabrinut jest Balkan. To je područje koje smo kroz rad međunarodne zajednice i SAD-a uspjeli održati stabilnim. Radili smo na demokratskim vladama i njihovom jačanju. Ali i Rusija radi na Balkanu, a smatram da smo mi skinuli pažnju s te regije, poručio je Scaparrotti, piše RTS.



Scaparrotti je pozvao na obnavljanje fokusa na Balkan, nastavak reformi u području bezbjednosti i podizanje kapaciteta za angažiranje SAD i međunarodne zajednice na Balkanu.



TRANSKRIPT DIJELA SVJEDOČENJA:



- Možete li biti konkretniji i reći nam nešto više o tome koje su to zemlje na Balkanu predmet vaše zabrinutosti zbog ruskog miješanja i utjecaja?", upitao je senator Tom Cotton.



- Mislim posebno na Srbiju. Tu postoji veza..., odgovorio je Scaparrotti.



- Na Srbiju ili Republiku ..., pitao je senator.



- Na Srbiju, odgovorio je general.



- Republika Srpska?, ponovio je senator.



- Rekao bih da se radi o Srbiji kao naciji, ali i o srpskom narodu na Balkanu. Postoji očigledna povijesna veza, osjećanje pripadnosti. Između ostalog i zbog toga postoji i bolja mogućnost za ruski utjecaj. Oni to koriste u smislu dezinformacija, utjecaja na narode kao efekt narušavanja, u nekim slučajevima, recimo sa Srbijom, kada je Kosovo u pitanju ili sa trojnom vlašću u BiH. Zbog toga sam zabrinut, i vidio sam jačanje toga tokom godinu i po dana mog mandata, zaključio je general Scaparrotti.



Predsjednik RS Milorad Dodik burno je reagirao je tvrdnje generala NATO-a Curtisa Scaparrottija da Rusija uz pomoć čelnika RS podriva institucije BiH.



Jedino što mi je palo na pamet je da je jadan NATO čiji general laže. Zamislite generala koji laže i to pred Senatom SAD. Neka nas puste na miru. Mi ovdje ne pravimo kasarne, ni bilo šta. Mi pravimo bolnice, pokušavamo napraviti proizvodnju i riješiti infrastrukturu. Volio bih da svi mi malo više pripazimo na ovo što imamo, rekao je Dodik, prenosi SB.





(24sata.info)