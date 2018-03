Vjera je ovdje odredila naciju, a stranke vode računa jedino o izborima i osobnim interesima, kaže uz ostalo u intervjuu za RSE monsinjor Franjo Topić, predsjednik HKD Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Njegov optimizam o životu Hrvata u BiH mnogima se ne sviđa, ali tvrdi da su činjenice koje dijeli s javnošću realne i lako provjerljive.​

- Vjera je ovdje odredila naciju – i kod pravoslavaca i kod katolika i kod muslimana. Posebno je to vidljivo zadnjih desetljeća. Treba pustiti ljudima da bude kako oni žele. U Albaniji je, primjerice, sličan broj katolika, pravoslavaca i muslimana, ali je ista nacija. Time je to lakše, ali kod nas nije. Ja mislim da se ne trebamo zbog toga ljutiti jedni na druge.



Smatra da to stranke u BiH zloupotrebljavaju.



- Ovdje se mora riješiti nacionalno pitanje, ali ne na način da takve stvari suprostavljamo nego da ih harmoniziramo i tražimo ono što je zajedničko. A stranke, one ovdje vode računa jedino o izborima i osobnim interesima.



Topić kaže da je ono što je problem u BiH - jeste što se većina stvari gleda kroz politička prava, jer niti jednoj stranci nije dovoljno vasti. Smatra i da izborni zakon nije pitanje svih pitanja.



- I slažem se da treba ljudima osigurati da biraju svoje predstavnike, dakle ne trebaju drugi drugima birati. Kako će to postići političari u praksi, ne znam. Uostalom neka odluče sami, jer za to su plaćeni, a zato su i izabrani.



Na pitanje kako Hrvati danas žive u BIH, Topić kaže:



- Najbolje žive od svih ostalih. Bolje žive ovdje nego u Austriji, u prosjeku. A evo nekoliko činjenica. Hrvati Viteza imaju više zaposlenih nego svih 130.000 Hrvata u Austriji. Treba biti osjetljiv prema ljudima koji su izgubili svoja radna mjesta, primjerice u Tuzli. U tom gradu su ugašene tvornice i naravno da je teško napraviti tranziciju. Međutim, treba govoriti i o drugim primjerima. U Kreševu nema nezaposlenih. U Bijeljini je napravljeno više u posljednjih petnaest godina nego u prijašnjih stotinu godina. U Kiseljaku je napravljeno više u zadnjih dvadeset godina nego u prijašnjih 100 godina. Ali, mnogi ljudi su sebi postavili visoke zahtjeve i ciljeve. Ne može se sve preko noći.



Kaže da političari stvaraju pogrešnu sliku u javnosti.

