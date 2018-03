Nedjeljnik Newsweek tekst počinje svojim saznanjima da će 15 članova "Noćnih vukova" 19. marta doći u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu kako bi "istražili kulturni uticaj ruske imperije na Balkanu".

Prema istom izvoru, tura nosi naziv "Ruski Balkan" i tokom nje vjerovatno će se sastati sa političkim predstavnicima Republike Srpske.



Neki stručnjaci kažu da motociklisti možda imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu, regionu sa komplikovanom istorijom etničkih tenzija, separatizma, oružanog sukoba i konkurentnih uticaja Rusije i Zapada, piše Newsweek.



"Ako pogledate šta ti ljudi rade. Oni inspirišu ekstremističku ideologiju i povezani su sa različitim grupama koje podstiču ekstremizam", rekao je Reuf Bajrović, bivši političar u Bosni i Hercegovini, za Newsweek. "Ovo vidim kao dio njihove šire strategije, da destabilizuju Balkan u nečemu u čemu žele."



Neki analitičari tvrde da su Noćni vukovi već počeli da sklapaju veze sa proruskim političarima na Balkanu.



"Posjeta je problematična, jer je to kriminalna, paravojna organizacija, direktno predstavništvo Kremlja, koja počinje sve više i više da otkriva otvorene političke veze sa secesionističkim režimom Milorada Dodika i autokratskom vladom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ", kaže za Newsweek Jasmin Mujanović, balkanski analitičar.



"Ovo su pojedinci koji su veterani konflikta Ukrajine, neki od njih vjerovatno imaju iskustva u jugoslovenskim ratovima i koji imaju evidenciju da se ponašaju kao Putinovi šokantni vojnici."



Bez obzira na to da li Rusija ima uticaja, rukovodstvo Noćnih vukova očigledno vjeruje da je banda istorijska misija. "Naši motocikli su svemirski brodovi pod zvijezdama uz pomoć kojih pišemo istoriju i koji su zauvijek povezani sa borbom za budućnost Rusije", rekao je Aleksandar Zaldostanov, vođa Noćnih vukova, koji nosi nadimak Hirurg, u nedavnom intervjuu za " Srpski glas", prenosi RSE.



Bili su anarhični zaljubljenici motora, a sada su pristalice ruskog predsjednika.



Rečenicom 'Upoznajte Noćne vukove, najozloglašeniju moskovsku motorističku bandu' počinje tekst koji je nedavno objavio britanski The Guardian predstavljajući ovu skupinu.



The Guardian piše i da se klub može pohvaliti hiljadama članova širom istočne Evrope, kao i da uživa bliske odnose sa ruskim predsjednikom, što je navelo neke da ih nazovu Putinovim anđelima.



Iako je klub sa sjedištem u Moskvi privukao međunarodnu pažnju medija, postojanje kluba u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj Republici (LNR) ostaje uglavnom neprijavljeno.



Za članove Noćnih vukova, kolaps Sovjetskog Saveza ostaje izvor dubokog žaljenja. Aneksija Krima im je pružila savršenu priliku da pomognu Rusiji da ponovo utvrdi svoju snagu i uzdigne izgubljenu oblast. "SSSR je bio najmoćnija imperija na svijetu“, njihova je poruka.



Noćni vukovi su prvo krenuli iz podzemlja u Moskvi 1980-ih godina. U liberalizovanom okruženju koje je cvjetalo pod reformama Mihaila Gorbačova.



Od tih ranih godina, Noćni vukovi evoluirali su iz anarhičnih zaljubljenika dvotočkaša u ključnu komponentu propagandne mašinerije u Kremlju. August 1991. godine bio je ključni trenutak, kada su se pomjerili sa margine pridružujući se otporu protiv neuspješnog anti-Gorbačovog puča koji su pokrenuli komunistički tvrdolinijaši.



Tokom devedesetih, klub je održavao godišnje šoue motocikala i pokrenuo liniju odjeće Wolf Wear. Od tada je Putin postao njihov najmoćniji pokrovitelj, sa ogromnim grantovima i vozeći Harley-Davidson na tri točka kao pratnja Noćnih vukova.



Ruski stručnjak Mark Galeoti, profesor globalnih pitanja na Univerzitetu u New Yorku, kaže da Noćni vukovi djeluju kao "zastupnici i alati države".



Drugim riječima, Kremlj ih je izvukao sa margina kako bi iskoristili njihov pro-putinizam, zagriženo pravoslavlje i antiameričku retoriku kao moćan izvor laganog uticaja.



Prošle godine Gruzijska vlada je zabranila ulazak ruskoj motorističkoj bandi koja je usko vezana s predsjednikom Vladimirom Putinom.

