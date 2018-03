Predstavnice Udruženje "Žene Ženama" iz Sarajeva, sastale su se u Zenici s ženama porodiljama i trudnicama kako bi razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju žene, majke, porodilje u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sastanku su prisustvovale žene iz Zenice i Kaknja, nezaposlene i zaposlene u javnom i privatnom sektoru, te predstavnice nevladinog sektora.



Žene koje su prisustvovale sastanku, iznijele su niz problema s kojima se susreću prilikom porodiljskog odsustva, izražavajući bojazan da će ovakva populaciona politika izuzetno negativno uticati na natalitet, saopćeno je iz Udruženja "Žene Ženama".



Kako je danas rečeno, izuzetno je važno da majka - porodilja prima određenu naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva.



Također, trudnica koja boluje od trombofilije, kazala je da svaki dan mora dobiti injekciju Clexan terapije, ukoliko ne želi da smrtno ugrozi sebe i dijete. Međutim, pošto za tu terapiju svaki dan mora da izdvoji 10 KM, odnosno tokom 10 mjeseci 3.000 KM, mnoge od njih nisu u prilici da sebi "priušte" terapiju.



One zahtijevaju od Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja da što prije uvrste na A esencijalnu listu ovaj lijek, kao što je to u drugim kantonima u FBiH i Republici Srpskoj.



Trudnice su se, kako je rečeno tokom sastanka, u Skupštini ZDK izborile za zaključak koji je jednoglasno usvojen, a odnosi se na potpunu refundaciju Clexane injekcija za trudnice oboljele od trombofilije. Opstruiranje odluke je trenutno na snazi od ministra zdravstva ZDK i direktorice ZZO ZDK.



Jedna žena je tokom sastanka rekla da sebi daje nepravilnu dozu Clexane terapije od preporučene, "jer želi da uštedi, da bi imala za sutra". "Ja ne znam da li to smijem ili ne smijem raditi, ali nemam dovoljno novca za terapiju svaki dan i tako štedim lijek".



Tokom sastanka je rečeno i da nema dovoljno stručnog kadra za liječenje i dijagnosticiranje trombofilije i raznih ginekoloških stanja i bolesti, zbog čega žene iz Zeničko-doboljskog kantona idu u veće gradove na liječenje što pravi dodatne izdatke za porodice.



Trudnice i porodilje su kazale da im podrodljske naknade kasne po 4-5 mjeseci i da su to primanja na koja ne mogu redovno računati.



Rečeno je da se dječiji dodatak u Zenicko-dobojskom kantonu kreće do 15 KM mjesečno za dijete, što je zanemarujuće u odnosu na potrebe djeteta.



Sastanak u Zenici održao se u sklopu zagovaračkog projekta (ne)diskriminacija proodilja, kojom udruženje Žene ženama i Womennet mreža, zagovaraju usvajanje zakona o ujednačenim porodiljskom naknadama u svim kantonima na području FBiH, uz podršku USAID, navodi se u saopćenju iz ovog udruženja.

