Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić oštro je kritikovao dodjelu priznanja općine Srebrenica entitetskom predsjedniku Miloradu Dodiku.

Ramiz Salkić / 24sata.info

- Najveće općinsko priznanje Srebrenice u rukama negatora genocida i političara sa crne američke liste samo je nastavak štetne politike prema nesrbima u bh. entitetu RS, nipodaštavanje temeljnih civilizacijskih vrijednosti, te sipanje soli na rane preživjelim žrtvama genocida – naveo je Salkić.



Naglasio je da „inat priznanje“ Miloradu Dodiku, predsjedniku bh. entiteta RS, nije dodijeljeno uime svih građana, čak ni uime svih Srba, nego isključivo uime političkih istomišljenika i sljedbenika.



- Da poštuje Bošnjake kao narod, njihove predstavnike u općinskoj vlasti, da je pravi predsjednik svih građana, te da ima imalo osjećaja prema hiljadama žrtava genocida koje su ukopane u Memorijalnom centru Potočari i njihovim porodicama, Dodik ne bi ni prihvatio nagradu protiv koje je jedan cijeli narod – ukazao je on.



Isto tako, da je, napominje Salkić, predlagač nagrade načelnik svih građana, te da uvažava mišljenje više od polovine stanovništva, on ne bi predložio onoga ko je „neprihvatljiv i nije dostojan nagrade Srebrenice“.



- S obzirom da ni dobitnik priznanja, a ni predlagač, očigledno nisu dostojni svojih funkcija, lako su se udružili kada je u pitanju ova, u najmanju ruku rečeno, nemoralna dodjela priznanja. Entitetskom predsjedniku je posebno draga ova nagrada jer dolazi od ljudi koji dosljedno i slijepo slijede njegovu politiku negiranja sudski dokazanog i presuđenog genocida u 'zaštićenoj zoni' UN Srebrenica nad Bošnjacima, a kojeg su počinili vojska i policija ovog entiteta. Vjerovatno, nigdje u svijetu nije zabilježen ovakav poraz civilizacijskih i ljudskih vrijednosti, gdje se negatoru jednog planetarnog zločina, dodjeljuje nagrada za doprinos zajednici u kojoj je taj zločin počinjen. No, obzirom na stanje u bh. entitetu RS, u kojem se njeguje da je zločinac heroj, onda ovakva odluka i nije iznenađujuća – naveo je Ramiz Salkić.



Dodiku je, također, podsjeća, posebno drago jer je, nažalost, na terenu zaživjela njegova ideologija da se drugi i drugačiji ne poštuju i ne uvažavaju njihovi stavovi.



- Ta ideologija se temelji na potpirivanju međunacionalne netrpeljivosti i novih podjela. Istovremeno mu je i posebno važna jer se na terenu počela provoditi njegova politika međunacionalnih podjela. Ova nagrada mu je važna i iz mnogo drugih razloga, a jedan njih je i da je priznanje dobio, a da ga nijednim konkretnim potezom nije zaslužio – smatra Salkić.



Jučerašnji pokušaj, kako je naveo, političkih „poltrona i bezbjedonosnog sistema u ovom entitetu, da predstave kako u Srebrenicu dolazi veliki predsjednik, očito nije uspio“.



- Tako su desetine policijskih vozila i preko 150 policajaca uniformisanih i neuniformisanih bili zaduženi za bezbjednost 'velikog vođe', ali i za vizuelni efekat da se nešto bitno dešava u Srebrenici i Bratuncu, dva mala grada na istoku Bosne i Hercegovine. Ovoliki angažman policije pokazuje da sistem sam sebe čuva i da 'veliki vođa' strahuje od svega i svakoga. Tako je iz tog straha jučer bila onemogućena i igra djece u Srebrenici, jer dolazi on, veliki vođa, i nema veze što je nedjelja i dan za dječiju igru. I ovim gestom je poslana jasna poruka – ovdje nema mjesta za mlade – tvrdi Salkić.



Naravno, kada su bošnjačka djeca i roditelji odbili da se pojave na otvorenju obdaništa, valjda je, kaže, bilo logično zabraniti i drugoj djeci da se igraju.



- Parada je završena, a 'veliki vođa' je odletio, a za njim je otišla i kolona eskort vozila i u više navrata grupe policijskih auta, po sedam ili osam, tek toliko radi bezbjedonosne procjene.



Bošnjaci i Srbi ostadoše na Drini, ponovo sami i prepušteni sami sebi. Oni moraju naći način kako dalje. A neće biti lako poslije dodijeljene nagrade Srebrenice negatoru genocida, onome koji vrijeđa porodice žrtava, onome koji dodjeljuje priznanja ratnim zločincima i iste veliča kao najveće srpske sinove. Neće biti lako jer je priznanje dodijeljeno onome koji tvrdi da nema bosanskog jezika i koji tvrdi da Bošnjaci ponovo okupiraju Drinu. Ovim gestom je načinjena i velika sramota srpskom narodu, i Srebrenici. Ne može biti sretan onaj ko prkosi žrtvama i vrijeđa kosti ubijenih civila – ukazao je entitetski potpredsjednik.



Da je Dodik pravi predsjednik svih građana, kako mu Ustav nalaže, ne bi, naglašava, negirao genocid, ne bi veličao ratne zločince, niti bi ih nagrađivao, ne bi zabranjivao bosanski jezik, ne bi provodio diskriminaciju, ne bi povratnike na Drinu nazivao okupatorima...



- Naravno, on to nije, i zato ostaje vođa svojih istomišljenika, a ne predsjednik svih građana. Zbog toga nije trebao dobiti nagradu bilo kojeg grada ili općine, a pogotovo Srebrenice. Jer, nakon Dodika i njegovih posjeta i poteza, u Srebrenici uvijek ostanu problemi i dublje podjele – upozorio je potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić.



(FENA)